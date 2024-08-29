領先4％！賀錦麗8月全國民調勝過川普　關鍵勝負搖擺州仍落後

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選即將到來，根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新全國民調數據顯示，民主黨總統候選人賀錦麗如今已領先共和黨對手川普4％，比起7月底支持度僅領先川普1個百分點，如今更顯賀錦麗已經激起選民熱情，但在少數幾個搖擺州方面，川普的支持度仍然超過賀錦麗。這項全國民調數據蒐集4253名美國民眾意見，其中包括3562位登記選民，數據顯示美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）擁有45%支持率，領先美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的41%；與7月底的民調相比，當時賀錦麗僅領先川普1個百分點。民調結果還指出，在女性選民、拉美裔選民群體當中，賀錦麗的支持率明顯高於川普，她獲得49%的支持率，大幅高於川普的36%，也明顯高於7月時賀錦麗在這兩塊僅領先川普不到10個百分點的數據；另一方面，川普在男性選民、白人選民群體當中則領先於賀錦麗，支持度差距則與7月時相差不遠。值得注意的是，根據美國大選選舉制度，各州的選舉人團投票結果將影響勝負關鍵，因此雙方都積極爭取的關鍵搖擺州選情更加激烈，民調顯示目前在威斯康辛州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、密西根州及內華達州等7個搖擺州方面，川普的登記選民支持率仍以45%領先於賀錦麗的43%。