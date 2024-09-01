實力派歌喉卻超不紅？盤點4名冷門歌手　樂迷淚推：你一定有聽過

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▲顏人中的歌曲幾乎每首都是經典，還因為總發表悲傷情歌，而被粉絲封為「EMO王子」。（圖／IG ele_yan_0617）

▲傅又宣過去以空靈唱腔詮釋〈愛‧這件事情〉，如今已經淡出演藝圈。（圖／IG fufuamulet）

▲邱振哲以一曲〈太陽〉爆紅，該首歌也成為抖音神曲，在平台上創下6.6億次點播。（圖／IG pika820_sun）

▲洪佩瑜過去曾因替台劇《我可能不會愛你》唱插曲〈踮起腳尖愛〉。（圖／IG _hungpeiyu）

想在演藝圈裡大紅大紫，靠的不只是顏值和實力，還得靠點貴人和運氣，要向亞洲舞王羅志祥一樣跳遍全球，又或者是要學周杰倫，每每出新歌都被譽為經典，還是有點難度；不過也有幾名歌手，發行的單曲不管是在社群平台、音樂軟體，幾乎沒有人聽過他們的名字，但旋律與歌詞卻朗朗上口，《NOWnews今日新聞》特別整理出了4名「歌紅人不紅」的藝人，大家一起來認識認識。在抖音、小紅書上爆紅的神曲〈不在〉、〈我只能離開〉、〈有些〉、〈嗜好〉、〈某年某月某天〉，經典歌曲全出自30歲的台灣歌手顏人中（顏仲瑄）的好歌喉，過去一直懷抱著音樂夢的他，曾參加過選秀節目《超級偶像2》，止步16強。不過顏人中並不氣餒，選擇轉戰其他舞台，2019年憑藉著辨識度極高的聲音在抖音上翻唱了〈有可能的夜晚〉後直接走紅，還因為該影片中的他鼻子裡塞了一團衛生紙，而被粉絲封為「感冒嗓」歌手，影片在抖音上收穫了超過280萬次的播放量。同年4月，顏人中發行首支單曲〈晚安〉，播放量超過8億，評論數更高達20萬則；接著沒過幾個月，顏人中的首張專輯〈失眠症候群〉也問世，首場巡迴演唱會才剛開放售票，僅過了3秒鐘被秒殺。但也因為顏人中總是在大陸推出的社群軟體上活動，加上現在資訊流動實在太快，才會導致他的歌每個人都聽過，對於他的長相卻十分陌生，實際上顏人中可是個不折不扣的帥哥，不僅擁有185公分的完美身高，還具備憂鬱與頹廢感兼具的超高顏值。過去曾在電視上熱播的韓劇《愛在異鄉》，直到現在仍是不少劇迷心中的經典，而當時在台播出的片頭曲〈愛‧這件事情〉紅遍大街小巷，該首歌由香港女歌手傅又宣（傅珮嘉）演唱，歌曲於2015年發行，至今已經在YouTube上創下6200多萬次的點閱率，不過傅又宣卻是「歌紅人不紅」的代表歌手之一。事實上，現年45歲的傅又宣是美籍華人，於1999年在香港出道，一開始演藝事業還算順風順水，但才過沒幾年，傅又宣2004年就因為自身太過敢言的性格招惹了不少是非，加上當時她和歌手張致恆爆出緋聞，讓其經紀公司不得已暫停她的演藝工作。錯過歌手最精華的歲月，傅又宣淡出螢光幕，並在台灣與圈外男友相戀並結婚，目前育有1子，一直到2014年才有新的經紀公司選擇讓她復出，並在隔年才取了現在大眾比較有印象的新藝名「傅又宣」，並發行專輯〈愛‧這件事情〉，沒想到該專輯一砲而紅，幾乎人人都會唱，當時發布記者會上，好友陳庭妮、温昇豪、戴佩妮、陳志朋都錄製影片祝賀。但好景不常，後面幾年傅又宣儘管努力發布新歌，但疑似是因為打歌上行銷策略不足，抑或是曲風不被大眾所接受，點閱率每況愈下，後續傅又宣這個名字也漸漸被人淡忘。「我只想做你的太陽，你的太陽。」不用伴奏，光是看到歌詞，腦海中就響起旋律，這首〈太陽〉在各大平台爆紅，不僅MV在YouTube上突破4480萬次點閱，在抖音上更是超過6.6億次點播，雖然是2017年的歌曲，但至今依舊霸占各個KTV點歌排行，幾乎只要前奏一響起，就沒有人不會唱，而該首超神情歌的原唱就是默默無聞的歌手邱振哲。據悉，邱振哲從13歲開始，就嚮往成為歌手，為了能被看見，他開始擔任街頭藝人，一天唱歌的時間長達6至8小時，相當敬業，不過邱振哲的演藝之路非常不順遂，他在2017年發行首張EP〈太陽〉後，專輯銷量極差，也因為市場反應不如預期，讓邱振哲大失所望，打算退出歌壇。沒想到4年後全球陷入新冠疫情危機，他首張EP中的正能量主打歌〈太陽〉開始被翻唱，就連蕭敬騰都曾在選秀節目《歌手·當打之年》中翻唱，讓邱振哲大受鼓勵，創作出新版歌曲〈太陽－堅持守護希望版〉， 為肺炎疫情前線醫護人員加油打氣。只是邱振哲後續為了追尋歌手夢，選擇自己創立經紀公司，並在2018年推出新專輯〈遠行的太陽〉，並在2020年錄製第2張專輯〈失戀學〉，但收益卻寥寥無幾，似乎是不太符合大眾口味，加上邱振哲並沒有針對後期的專輯做出宣傳，也導致他成了「歌紅人不紅」的經典代表之一。你也許沒有聽過「洪佩瑜」這號人物，不過卻一定聽過《我可能不會愛你》這部神劇，該劇中有首插曲，至今都是膾炙人口的經典，「想踮起腳尖找尋愛，遠遠的存在，我來不及，說聲嗨，影子就從人海暈開，才踮起腳尖的期待，只怕被虧待，我勾不著還，微笑忍耐，等你回過頭來。」運用細膩的歌聲，搭配節奏換氣，呈現破碎的情感，利用聲音表情，完整流露出等待愛人的心碎無力，該首超夯情歌〈踮起腳尖愛〉由洪佩瑜演唱，但不少網友對她卻十分陌生。生性害羞的洪佩瑜難以適應演藝圈的生態，於是頭也不回的離開樂壇，在這之中還曾跑到日本打工度假，重新思考自己的夢想與定位，所幸在離開整整10年後，洪佩瑜決定繼續唱歌，並將幾年來的經歷、心路歷程統統收錄進專輯《明室Silver Lining》裡，沒想到竟大受好評，也讓洪佩瑜開始有粉絲追隨。事實上，洪佩瑜在去年的金曲獎上以專輯《明室Silver Lining》入圍了8項獎項，並獲得最佳新人獎的殊榮。而洪佩瑜並非橫空出世，她過去曾誤打誤撞，跑去報名選秀節目《超級偶像》，還不負眾望拿下亞軍。