私大「2學科」超台清交！全球最佳大學排名出爐　台灣10多所上榜

今年8月最新出爐的《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）公布「2025全球最佳大學」排名，台灣共有40所大學參與排名，11所學校擠進前1000名，另有7所擠進前1500名，除了國立大學之外，也有2間私立大學與2間科技大學入榜。
《美國新聞與世界報導》和是《時代雜誌》（Time）及《新聞周刊》（Newsweek）齊名的新聞雜誌，因每年會對美國的大學進行調查報告及排名而廣為人知，自2014年開始，此雜誌每年都會推出全球最佳大學排行榜，目前成為報導全球最佳大學排名最具公信力的新聞媒體之一。
2025年全球最佳大學排名，全世界共有2459間大學參與，台灣有11間大學進入前1000名，排名最好的前10名依序為台灣大學、中國醫藥大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、亞洲大學、國立雲林科技大學、國立台灣科技大學、台北醫學大學、國立臺灣師範大學；排在最前面的台大，在國際排名上排第233名，而中國醫藥大學則排名285，緊追在後。
另外，除了國立大學外，入榜前1000名的學校中，包含2所私立大學及2所科技大學，分別為中國醫藥大學、私立亞洲大學、雲林科技大學及台灣科技大學，長庚大學、淡江大學，以及曾入列「黃仁勳大學」的東海大學三家私立學校亦有上全球最佳大學榜單。
而這次大學排名也有針對「學科領域」進行排名，目前全球皆高度關注的「人工智慧領域」，台灣的陽明交通大學、亞洲大學入榜；與人工智慧領域相近的「電腦科學領域」，則是台灣大學、中國醫藥大學、清華大學入榜；而台灣人心中第一志願的「醫學領域」，臨床醫學部分入榜的有台灣大學、中國醫藥大學、成功大學、陽明交通大學、亞洲大學、台北醫藥大學。
其中，亞洲大學在多項指標中表現突出，「人工智慧領域」位列全球第115名，「綠色與永續科學與技術」排名全球第71名，兩項皆為全台第一。
🟡 U.S. News 2024全球最佳大學排名 1500名內的台灣進榜學校：
📍國立臺灣大學—排名233
📍中國醫藥大學—排名285
📍國立清華大學—排名509
📍國立成功大學—排名623
📍國立陽明交通大學—排名623
📍亞洲大學—排名755
📍國立雲林科技大學—排名851
📍國立台灣科技大學—排名856
📍台北醫學大學—排名946
📍國立臺灣師範大學#970
📍國立中央大學—排名996
📍國立中山大學—排名1,067
📍長庚大學—排名1,153
📍國立台北科技大學—排名1,223
📍高雄醫學大學—排名1,304
📍國立中興大學—排名1,360
📍淡江大學—排名1,391
📍東海大學—排名1,478
而究竟哪幾所大學企業最愛？根據1111人力銀行今（2024）5月的調查，企業最愛大學整體表現排名由成功大學奪冠，第2名為台灣大學，第3名陽明交通大學；至於私校部分，前3名分別為淡江大學、輔仁大學、東海大學，且淡江大學與東海大學，都有列入2025全球最佳大學排行榜內；科大前3名則為台灣科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學。
雲科大校長楊能舒表示「此次US News全球大學排名的優異成績，對學校的發展具有重要意義，這不僅彰顯了雲科大優異的教學環境和卓越的研究品質，也顯示了雲科大在國際學術舞台上的地位，我們將以此為新的起點，不斷努力提升學術水平，為學生成長和社會發展做出更多貢獻。」
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2025年全球最佳大學排名，全世界共有2459間大學參與，台灣有11間大學進入前1000名，排名最好的前10名依序為台灣大學、中國醫藥大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、亞洲大學、國立雲林科技大學、國立台灣科技大學、台北醫學大學、國立臺灣師範大學；排在最前面的台大，在國際排名上排第233名，而中國醫藥大學則排名285，緊追在後。
另外，除了國立大學外，入榜前1000名的學校中，包含2所私立大學及2所科技大學，分別為中國醫藥大學、私立亞洲大學、雲林科技大學及台灣科技大學，長庚大學、淡江大學，以及曾入列「黃仁勳大學」的東海大學三家私立學校亦有上全球最佳大學榜單。
而這次大學排名也有針對「學科領域」進行排名，目前全球皆高度關注的「人工智慧領域」，台灣的陽明交通大學、亞洲大學入榜；與人工智慧領域相近的「電腦科學領域」，則是台灣大學、中國醫藥大學、清華大學入榜；而台灣人心中第一志願的「醫學領域」，臨床醫學部分入榜的有台灣大學、中國醫藥大學、成功大學、陽明交通大學、亞洲大學、台北醫藥大學。
其中，亞洲大學在多項指標中表現突出，「人工智慧領域」位列全球第115名，「綠色與永續科學與技術」排名全球第71名，兩項皆為全台第一。
🟡 U.S. News 2024全球最佳大學排名 1500名內的台灣進榜學校：
📍國立臺灣大學—排名233
📍中國醫藥大學—排名285
📍國立清華大學—排名509
📍國立成功大學—排名623
📍國立陽明交通大學—排名623
📍亞洲大學—排名755
📍國立雲林科技大學—排名851
📍國立台灣科技大學—排名856
📍台北醫學大學—排名946
📍國立臺灣師範大學#970
📍國立中央大學—排名996
📍國立中山大學—排名1,067
📍長庚大學—排名1,153
📍國立台北科技大學—排名1,223
📍高雄醫學大學—排名1,304
📍國立中興大學—排名1,360
📍淡江大學—排名1,391
📍東海大學—排名1,478
而究竟哪幾所大學企業最愛？根據1111人力銀行今（2024）5月的調查，企業最愛大學整體表現排名由成功大學奪冠，第2名為台灣大學，第3名陽明交通大學；至於私校部分，前3名分別為淡江大學、輔仁大學、東海大學，且淡江大學與東海大學，都有列入2025全球最佳大學排行榜內；科大前3名則為台灣科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學。
雲科大校長楊能舒表示「此次US News全球大學排名的優異成績，對學校的發展具有重要意義，這不僅彰顯了雲科大優異的教學環境和卓越的研究品質，也顯示了雲科大在國際學術舞台上的地位，我們將以此為新的起點，不斷努力提升學術水平，為學生成長和社會發展做出更多貢獻。」