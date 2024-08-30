私大「2學科」超台清交！全球最佳大學排名出爐　台灣10多所上榜

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▲「美國新聞與世界報導」和是時代雜誌（Time）及新聞周刊（Newsweek）齊名的新聞雜誌，目前事報導全球最佳大學排名最具公信力的新聞媒體之一。（圖／翻攝自美國新聞與世界報導FB粉專）

▲除了國立大學外，入榜前1000名的學校中，包含2所私立大學及2所科技大學，長庚大學、淡江大學，以及曾入列「黃仁勳大學」的東海大學三家私立學校亦有上全球最佳大學榜單。(圖／讀者提供)

▲亞洲大學在多項指標中表現突出，「人工智慧領域」位列全球第115名，「綠色與永續科學與技術」排名全球第71名，兩項皆為全台第一。（圖／翻攝自亞洲大學官網）

▲企業最愛大學整體表現排名由成功大學奪冠，第2名為台灣大學，第3名陽明交通大學。（示意圖／Unsplash）

今年8月最新出爐的，台灣共有40所大學參與排名，，除了國立大學之外，也有2間私立大學與2間科技大學入榜。《美國新聞與世界報導》和是《時代雜誌》（Time）及《新聞周刊》（Newsweek）齊名的新聞雜誌，因每年會對美國的大學進行調查報告及排名而廣為人知，自2014年開始，2025年全球最佳大學排名，全世界共有2459間大學參與，台灣有11間大學進入前1000名，排名最好的依序為；排在最前面的台大，在國際排名上排第233名，而中國醫藥大學則排名285，緊追在後。另外，除了國立大學外，入榜前1000名的學校中，包含，分別為，長庚大學、淡江大學，以及曾入列「黃仁勳大學」的東海大學三家私立學校亦有上全球最佳大學榜單。而這次大學排名也有針對「學科領域」進行排名，目前全球皆高度關注的，台灣的入榜；與人工智慧領域相近的，則是入榜；而台灣人心中第一志願的，臨床醫學部分入榜的有其中，亞洲大學在多項指標中表現突出，「人工智慧領域」位列全球第115名，「綠色與永續科學與技術」排名全球第71名，兩項皆為全台第一。📍國立臺灣大學—排名233📍中國醫藥大學—排名285📍國立清華大學—排名509📍國立成功大學—排名623📍國立陽明交通大學—排名623📍亞洲大學—排名755📍國立雲林科技大學—排名851📍國立台灣科技大學—排名856📍台北醫學大學—排名946📍國立臺灣師範大學#970📍國立中央大學—排名996📍國立中山大學—排名1,067📍長庚大學—排名1,153📍國立台北科技大學—排名1,223📍高雄醫學大學—排名1,304📍國立中興大學—排名1,360📍淡江大學—排名1,391📍東海大學—排名1,478而究竟哪幾所大學企業最愛？根據1111人力銀行今（2024）5月的調查，；至於私校部分，前3名分別為，且淡江大學與東海大學，都有列入2025全球最佳大學排行榜內；科大前3名則為雲科大校長楊能舒表示「此次US News全球大學排名的優異成績，對學校的發展具有重要意義，這不僅彰顯了雲科大優異的教學環境和卓越的研究品質，也顯示了雲科大在國際學術舞台上的地位，我們將以此為新的起點，不斷努力提升學術水平，為學生成長和社會發展做出更多貢獻。」