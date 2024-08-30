受惠經濟成長數據！美股道指漲243點　輝達挫逾6%、標指那指受壓

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美國最新公布數據顯示，第2季經濟成長超出預期，影響美股道瓊工業指數收漲超200點；然而，輝達（Nvidia）公布第2季財報後，因未能消除投資者對增長放慢的疑慮，股價挫近6.4%，並令標普500指數、那斯達克指數承壓。綜合《CNBC》等外媒報導，週四公布的美國經濟數據為股市提供了一些支撐，如每週申請失業救濟人數較前一週下降，進一步緩解了經濟衰退的擔憂。此外，美國今年第2季國內生產毛額（GDP）自初值的2.8%上修至 3.0%，優於市場預期，同時個人消費支出（PCE）物價指數自前值2.3%上修至2.9%，亦高於預期，顯示美國經濟依然保持強勁。不過，受到晶片巨擘輝達股價受壓的負面影響，美股週四個別發展，除道指以外，其他主要指數均收跌。29日收盤，道瓊工業指數上漲243.63點或0.59%，以41335.05點作收；標普500指數小跌0.22點，收5591.96點；那斯達克指數下跌39.60點或0.23%，收17516.43點；費城半導體指數下跌30.31點或0.60%，收5029.25點。雖然輝達第2季財報的營收、利潤都超出了預期，下一季的銷售前景也算樂觀，但由於人們對這家晶片製造商的期望很高，所以有分析指出，輝達必須遠遠超出預期，才能在數據發布後看到股價上漲。卡森集團首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）表示：「死亡、稅收和輝達的利潤，是你可以指望的三件事。問題是，這次的步調、幅度比我們之前看到的要小得多，就算提高未來預期，也同樣不是按照前幾季的調調」，並補充說：「這是一家偉大的公司，營收仍在以122%的速度增長，但本財報季的門檻似乎有點太高了。」週四該公司股價下跌近6.4%，原因是在預期越來越高的背景下，其營收成長也黯然失色；隨著輝達繼續擴張，年度之間的比較也變得越來越困難。其他焦點科技股方面，前一天股價急挫近2成的美超微先跌後回穩 ，升1.2%；蘋果升1.46%，英特爾升2.65% ；微軟及特斯拉升幅分別縮到約0.6%及0.3%。