輝達財報未激勵股價　外媒：凸顯AI之王不好當、跟蘋果有點像

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AI晶片大廠輝達（Nvidia）在台灣時間29日凌晨公布第2季財報，雖然營收、利潤皆有增長，但股價並未因此受到激勵而大漲，普遍被認為是因為財報未能驚艷投資人，輝達的表現必須「遠超預期」，才能緩解市場對其成長放緩的疑慮。有外媒分析指出，這凸顯了「AI之王」有多不好當，甚至表示輝達的成長軌跡與蘋果公司有點相似。根據《商業內幕》報導，輝達第2季財報數據強勁，但隨著科技公司繼續投入AI，這些數字基本上已在預料之中，投資人持續設定的期望過高，對輝達反而不利。Emarketer分析師博内（Jacob Bourne）認為，雖然輝達財報數據相當出色，但問題在於，投資者每季都在不斷提高對輝達的要求，而這些期望已開始變得不切實際。科技研究公司「Futurum Group」執行長紐曼（Daniel Newman）也指出，輝達第2季財報強勁，但投資者已經消化了這種良好水平，並將市場對輝達的期望描述為「幾乎是一種非理性的繁榮」。在另一篇報導中，《商業內幕》則提到，在某些方面，輝達可能和蘋果一樣，都是自身成功的受害者，這1、2年，蘋果對成長乏力的議題也相當熟悉，主要是因為自iPhone首次面世以來，智慧手機市場已日趨飽和，而無論是智慧型手機還是GPU，任何市場都有其上限。不過，也有樂觀的分析認為，由於生成式AI預計在未來幾年主導科技業，對於尋求在該領域領先的公司來說，GPU仍是必要的採購項目，這意味著輝達不可能看到買家突然外流，目前對輝達來說，AI GPU的需求仍超出供應，華爾街應該將這些視為科技業一個廣泛的良好指標。