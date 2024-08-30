小粉紅踢到鐵板！國際射擊賽「搶台灣國旗」　中國選手遭取消資格

小粉紅搶台灣國旗踢到鐵板了！過去在國際運動賽場上，我國選手總是僅能用中華代表團旗幟，甚至連場邊觀眾加油都不能帶台灣國旗，處處受到打壓，在巴黎奧運時爭議不斷。然而國際實用射擊聯盟（IPSC）8月底在印尼舉辦4年一度的「澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽」，結果有中國選手在開幕式時拆下台灣隊的國旗，隨後台灣選手立刻奪回重新掛上，主辦單位得知後，立刻取消搶國旗的中國選手資格。
IPSC今年舉辦的「澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽」一共有32國參加，地點在印尼峇里島，過去20幾年台灣參賽都是以「中華民國國旗」作為代表旗幟，即便過去有中國的選手參賽，也都沒有發生任何的衝突事件。
不過今年在開幕式上卻發生插曲，在開幕式上主辦單位將各國參賽的國旗升起，結果有三名中國選手卻將台灣隊的國旗搶走，正巧被台灣選手兼裁判的陳品佑發現，於是立刻上前大聲喝斥並且搶回國旗，重新再升起，並且通報主辦單位，主辦方也立刻派人協助保護國旗，同時譴責中國選手的行為。
陳品佑的爸爸陳信宏也在臉書分享這件事情表示：「台灣已經加入IPSC已有24年，過去中國隊參賽都沒發生過類似的情況，我接觸過多數的中國隊選手都是有禮貌也有理智的.....今年不知道是哪冒出來的蠢蛋，臉皮這麼厚，這種場合竟然敢當眾拔我們的國旗！」
陳信宏指出，當時兒子上前喝斥後，就剩下一位中國選手在現場，經過交涉對方有交出國旗，而現場還有許多其他國家代表都出聲，斥責中國選手沒有運動家精神。後來向主辦單位投訴之後，國際靶場監督官協會（IROA）以違反IPSC運動精神條例，已經取消那位中國選手的參賽資格，讓陳信宏也非常感謝印尼主辦單位秉公處理國旗事件。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過今年在開幕式上卻發生插曲，在開幕式上主辦單位將各國參賽的國旗升起，結果有三名中國選手卻將台灣隊的國旗搶走，正巧被台灣選手兼裁判的陳品佑發現，於是立刻上前大聲喝斥並且搶回國旗，重新再升起，並且通報主辦單位，主辦方也立刻派人協助保護國旗，同時譴責中國選手的行為。
陳品佑的爸爸陳信宏也在臉書分享這件事情表示：「台灣已經加入IPSC已有24年，過去中國隊參賽都沒發生過類似的情況，我接觸過多數的中國隊選手都是有禮貌也有理智的.....今年不知道是哪冒出來的蠢蛋，臉皮這麼厚，這種場合竟然敢當眾拔我們的國旗！」
陳信宏指出，當時兒子上前喝斥後，就剩下一位中國選手在現場，經過交涉對方有交出國旗，而現場還有許多其他國家代表都出聲，斥責中國選手沒有運動家精神。後來向主辦單位投訴之後，國際靶場監督官協會（IROA）以違反IPSC運動精神條例，已經取消那位中國選手的參賽資格，讓陳信宏也非常感謝印尼主辦單位秉公處理國旗事件。