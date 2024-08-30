台灣火球男林振瑋繳5局好投！勇奪本季第10勝　單月防禦率超優異

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MiLB美國職棒小聯盟現效力於紅雀1A的「台灣火球男」林振瑋，今（30）日繼續擔綱球隊先發出戰紅人1A，最終林振瑋再度靠著火球壓制對手，主投5局狂飆9次三振，沒有丟掉任何分數，終場紅雀1A則以8：3擊敗紅人1A，林振瑋今日繼續擔綱先發任務，開賽雖然率先被對方開路先鋒Sammy Stafura敲出安打，；三局上半儘管一度被對手攻佔一、二壘，但林振瑋仍讓對手後續敲出飛球、滾地球出局，游刃有餘地化解危機。林振瑋四局上僅被敲一安，五局上面對首名上場打者Diego Omana則是先投出保送，再被敲出安打，無人出局讓對方攻佔一、二壘，總計林振瑋本場比賽共用了80球，當中有55顆為好球，最快球速來到99英哩（約159公里），被敲出5支安打，僅投出1次保送，另飆出9次三振，沒有掉分，而此戰林振瑋的最快球速來到99英哩（約159公里），雖然沒有上看3位數，但控球也因此變得更為精準，