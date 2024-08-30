沐妍邀陳晨威「跳給阿嬤看」被炎上！樂天女孩穎樂逆風挺也被轟慘

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▲樂天球星陳晨威（左）阿嬤過世，奪單場MVP遭主持人沐妍拱跳舞，球迷怒轟白目。（圖／陳晨威臉書、沐妍IG）

▲沐妍發文寫下：「我依然會做那個不完美，但絕對問心無愧的人」，穎樂力挺留言也被炎上。（圖／翻攝Threads）

▲樂天女孩穎樂（上圖）逆風力挺沐妍。（圖／翻攝穎樂IG）

▲樂天女孩穎樂再解釋，但留言被網友出征。（圖／翻攝Threads）

樂天桃猿球星陳晨威因家有喪事，28日才回歸球場，拿下單場MVP時，受訪時落淚感謝天上的阿嬤，樂天桃猿隊MC的沐妍為了緩和氣氛，邀他跳MVP舞脫口「我們跳給阿嬤看」被婉拒，她因此被大罵炎上，事後她發文：「我依然會做那個不完美，但絕對問心無愧的人。」 樂天女孩穎樂逆風留言力挺，卻引來更多砲火。陳晨威在台上哽咽感謝阿嬤，讓不少球迷落淚，樂天桃猿隊MC沐妍等他致詞完畢，想要轉換一下球場氣氛，先請觀眾一起幫他加油打氣，也笑問MVP舞「我們跳給阿嬤看」，陳晨威皺眉搖頭婉拒，她沒有強求，此片段在網上流傳，她的問法被許多人炎上，留言痛批「越來越誇張」、「到底為何可以笑出來」、「一開始很感人有同理心，但沒想到後面突然笑問這一句，想轉換氣氛也不是這樣，應該有更好的方法。」對此，沐妍透過Threads（脆）發文，發文寫下：「只要我心存善念，不傷害別人，不管怎麼被指責，只要麥克風在我手上，我依然會做那個不完美，但絕對問心無愧的人。」沐妍發文沒有一句道歉，網友不留情開轟，樂天女孩成員穎樂則是留言力挺，「沐妍真的超棒，希望大家多換位思考，主持真的很不容易。」沒想到此話一出，讓不少網友看了更火，更是直接回應「在瞎挺什麼？看不懂」、「換位思考不是這樣用」。穎樂被眾人砲火攻擊，她再度解釋，「我沒有說誰對誰錯啦，只是覺得沐妍已經很棒了，給建議我們都會聽的不要用惡言，換位思考的意思是今天如果是你被罵成這樣也會很難過的。」她也忍不住留言：「感受到脆的可怕了！」而MC沐妍則是安慰穎樂：「抱歉影響到妳。」