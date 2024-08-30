K湯離隊的位置由他來頂！Podziemski：勇士希望我增加三分出手數

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金州勇士今年夏天失去了王朝功臣Klay Thompson和他的三分球產量，這方面需要有人能夠補上，而該人選已呼之欲出，就是年僅21歲的小將Brandin Podziemski，他在今年夏天的交易談判中被球隊力保，本人在球隊中的地位很穩固。近期他也透露制服組希望自己可以提升三分球產量，增加出手量到場均8-10次。根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，今年夏天有多支球隊在6月時向勇士報價，想交易得到得到Brandin Podziemski，但勇士都拒絕了。Podziemski表示，他得到高層的承諾，自己不會被交易，這讓他感到安心。勇士隊若願意放棄Podziemski，今年夏天他們或許本來有機會得到爵士明星大前鋒Lauri Markkanen，但球團頂住了來自外界和球迷的壓力，留下了這名年輕後衛。Podziemski認為這些交易流言是對自己的一種肯定，「了解到你在聯盟中被多支球隊看重，這是一種很好的感覺。他們看到了你的價值。同時，你也能看到金州勇士對你的重視，這對我來說是很棒的經驗。」勇士隊對Podziemski很坦誠，向他保證不會被交易，後者相當感激，直言：「這給了我額外的信心，因為球隊和我一樣對我的未來有信心。」現在Podziemski需要在新賽季打出好表現來回報球隊，勇士隊希望他在新賽季能大量提升三分球出手數，以補上Klay Thompson離隊的空缺。Podziemski上一季出手234記三分球、命中90球，命中率38.5%；而Thompson則是出手692球、命中268球，命中率38.7%，兩人在產量上相差懸殊。在勇士隊的體系中，三分球帶來的得分效率至關重要，能大量出手同時保持命中率是他們在進攻端的重要優勢。Podziemski也明白自己下一季的任務是什麼。「（勇士隊）期待我能投更多的三分球，我不知道我投了多少，但我的命中率還不錯，我只是投得還不夠多。」Podziemski說道， 「球隊希望我每場比賽能出手8到10次三分球。」上季聯盟中只有10名球員場均出手至少8次三分球，只有3名球員場均出手9記三分球以上，分別是：Curry、Luka Doncic和Thompson。在Chris Paul和Thompson離隊後，Podziemski將有更多空間可以來挑戰自己的進攻上限。