一早搜索柯文哲疑不在家「還關機」！檢廉透過管道要求到案說明

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京華城弊案有重大進展，檢廉今（30）早7時許，前往台北前市長、民眾黨主席柯文哲位於金山南路的住處搜索，有消息指出柯文哲家中起初無人回應，檢廉發現柯文哲人不在家，家中僅有他太太陳佩琪與女兒在家，且柯文哲手機也一度關機，不過辦案人員已透過管道找他，要求他今天到案說明。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛斥為假新聞據了解，專案小組今天上午7時搜索柯文哲在北市金山南路的住家，以及民眾黨辦公室，預計約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲在內共4名被告到案，搜索地點至少有10處，其中彭振聲住家也在搜索範圍。檢廉今早聯絡柯文哲時，他疑似關機聯絡不上，不過全案的關鍵被告僅柯尚未到案，因此已透過管道，要求他今天赴廉政署說明。不過，對此，台灣民眾黨發言人吳怡萱表示，有關媒體報載提及「柯應該自知檢廉遲早會找上門，加上每天一早，住處大門口都有大批媒體守候，若檢廉上門搜索後，將他從大門帶走，實有損顏面，因此才決定離家暫避風頭有損顏面。」完全是憑空杜撰、通篇幻想。吳怡萱指出，台灣民眾黨稍早聲明已提及，民眾黨配合檢廉偵辦，但很遺憾從今早開始，《自由時報》已經開始含沙射影，未審先判，透過報導抹黑本黨柯文哲主席，吳怡萱痛批，此番作法已拋棄第四權公正性，民眾黨嚴厲譴責《自由時報》製造假新聞。