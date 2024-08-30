中信金搶親！金管會行使沈默權　台新金早盤漲逾1%、新光金跌

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新光金併購案出現程咬金，台新金打算合意換股併購新光金，中信金卻發動「敵意」併購，到底誰能娶到新光金？市場也認為金管會態度是關鍵，尤其在中信金正式向金管會提出申請後，外界高度關注審查進度。不過，金管會已明確表明會恪守沉默義務，如相關公發公司有需要對外說明，循證交法對外揭露和說明，不會再逐項予以回應，也讓金金併「三角戀」更將霧裡看花，今（30）日早盤新光金開平後翻黑，下探12.9元，跌0.7%，成交量仍有4.4萬張，而台新金則上漲逾1%，中信金也一度漲0.7%。台新金、中信金都想併新光金，尤其台新金、新光金通過用「換股」合併，卻出現中信金「攔轎搶親」，向金管會遞件申請每股14.55元（現金加股票）「公開收購」新光金股票，由於採敵意併購方式，引發台新金不滿，認為干擾市場秩序，尤其2年前也曾提出敵意併購新光金，卻遭金管會否決，要求要全部用現金收購，認為金管會這次對中信金併新光金案，也應採相同監理標準。國內第一椿金金併成功案例富邦金併日盛金，當初也是採現金公開收購方式。富邦金總經理韓蔚廷昨日在法說會受訪時表示，當初富邦金500億元併日盛金，完全靠現金，是拿實力出來買的，對於是不是金管會要求？他說，「我不能回答跟主管機關協商的任何問題，我們最後就是用現金」。不過，韓蔚廷覺得新光金併購案越來越複雜了，沒到終點線之前還不知誰輸誰贏，最重要是主管機關金管會態度，只是他也認為，若中信金敵意併購新光金成功，恐怕在金融業會引發連鎖效應，大家可能都會改採敵意併購。由於市場認為新光金併購案到底花落誰家，金管會態度將是關鍵，中信金已送件，9月16日前金管會要給准駁，只是，金管會已表明態度，表示案件審查中，金管會會恪守沉默義務，如相關公發公司有需要對外說明，循證交法對外揭露和說明，金管會也不會逐項予以回應。在金管會不願再說明中信金併購新光金案審查進度之下，今日3家金控股價也有變化，新光金早盤開平後翻黑，跌破13元，目前最低下探12.9元，跌0.76%，成交量4.4萬張，目前12.95元盤整。不過，台新金今日早盤股價開高走高，一度來到18.6元，上漲逾1%，中信金開平後也漲，一度來到32.85元，上漲0.76%，目前在32.65元震盪整理。值得注意的是，台新金除積極推動「新新併」之外，自延攬前經濟部長王美花成為金控獨立董事以來，各公司高層陸續有人事新布局，7月延攬前聯卡中心董事長劉燈城任台新投信董事，前中小企業信用保證基金總經理洪素珍任台新投顧董事長，昨日又代多家子公司公告董事異動，前華南金、華南銀行董事長張雲鵬出任台新銀行董事，前台灣大學校長楊泮池與全球人壽前董事劉積瑄出任台新人壽董事，而台新投信董事則由前陽明海運董事長鄭貞茂出任。