9部台灣佳作入圍威尼斯影展　多國合製電影、沉浸式內容備受肯定

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柏林影展、坎城影展之後，台灣參與製作的7部作品也在最近入圍威尼斯影展競賽單元，其中《默視錄》入圍主競賽單元、《星願之旅》入圍地平線競賽單元，還有《放開你的頭腦》、《寂靜》、《玉山守護者》、《住所不明：福島今》、《漫步源雨㵵》入圍沉浸式競賽單元，另有2部作品《中南半島未知某處》、《天亮前的戀愛》入選非競賽單元，獎項將於9月7日揭曉，期盼傳來捷報。除了《默視錄》、《星願之旅》等多國合製的長片，分別入圍主競賽單元、地平線競賽單元，文策院表示，18個國家的26件作品入圍備受國際產業關注、競爭激烈的威尼斯沉浸式競賽單元，其中包括台灣參與製作的《放開你的頭腦》、《寂靜》、《玉山守護者》、《住所不明：福島今》、《漫步源雨㵵》。競賽單元之外，文策院提到，《中南半島未知某處》入選非競賽的「威尼斯學院（Biennale College Cinema Immersive – Out of competition）」沉浸式單元，以及導演郭珍弟的台日合製電影企畫案《天亮前的戀愛》獲選參與「合資市場展（Venice Gap-Financing Market）」，總計今年共有9部台灣相關作品，入圍入選威尼斯影展競賽、非競賽不同單元，透過文化內容實力開拓、攻佔國際市場。另一方面，台灣參與9部作品中有6部曾獲文策院歷年來的各項支持方案，今年也將持續在威尼斯「沉浸式內容市場展」設立實體與線上台灣館（Taiwan Pavilion），透過公開徵件，徵集32件沉浸式內容作品、8件沉浸式企劃案，2家沉浸式場館與6家沉浸式科技業者參展，以此拓展國際市場與產業連結，協助曝光、對接潛在的資源與合作機會，且於威尼斯現場放映《遺留》、《彩虹彼端》、《女海盜：生存法則》等近年受到國際矚目的台灣作品。第81屆威尼斯國際影展將於8月28日至9月7日舉行，更是3大影展當中沉浸式內容最早納入正式單元並且舉辦競賽的影展， 2017年起創立「沉浸式單元（Venice Immersive）」，也將所有沉浸式作品的放映、交流、產業活動與攤位聚集在 「威尼斯沉浸式內容島（Venice Immersive Island）」，成為沉浸式內容的指標性展會。