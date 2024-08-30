道奇王牌Tyler Glasnow仍無歸隊時間表！主帥稱：盼本季還能出賽

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MLB美國職棒洛杉磯道奇王牌先發投手Tyler Glasnow，本月中旬因右手肘肌腱炎關係，再度進入到傷兵名單，是個人本季第2次。而如今傳出Glasnow的恢復狀況不如預期，根據美媒《Dodgers Nation》消息，道奇王牌投手Tyler Glasnow原本預計要在本月18日先發出戰紅雀隊，但賽前卻因為右手肘肌腱炎關係，進入到15天傷兵名單。，但當然道奇仍然期盼他能夠在本季歸隊。道奇主帥Dave Roberts稍早受訪時談到Tyler Glasnow，他指出，「，因為如果你不這樣做，那麼就必須做出一些讓步，並放慢這其中的進程，事情就是這樣。」而Tyler Glasnow如今是否有明確的歸隊時間表，Roberts則表示，「目前還沒有任何這方面的計劃，後續將視他的身體狀況而定。，球隊的大家都希望他能夠趕快回來。」Tyler Glasnow現年31歲，，主投134局當中飆出168次三振，並投出35次保送，防禦率為3.49，WHIP值則為0.95。