巴黎帕運／一場車禍改變人生　蕭翔文帕運初體驗打爆對手晉級8強

道奇王牌Tyler Glasnow仍無歸隊時間表！主帥稱：盼本季還能出賽

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯道奇王牌先發投手Tyler Glasnow本月中旬因右手肘肌腱炎關係，再度進入到傷兵名單，是個人本季第2次。而如今傳出Glasnow的恢復狀況不如預期，目前尚無歸隊明確時間表。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇王牌先發投手Tyler Glasnow本月中旬因右手肘肌腱炎關係，再度進入到傷兵名單，是個人本季第2次。而如今傳出Glasnow的恢復狀況不如預期，目前尚無歸隊明確時間表。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇王牌先發投手Tyler Glasnow，本月中旬因右手肘肌腱炎關係，再度進入到傷兵名單，是個人本季第2次。而如今傳出Glasnow的恢復狀況不如預期，道奇主帥Dave Roberts稍早受訪時則坦言，目前球隊仍不確定Glasnow什麼能夠歸隊，但大家都很希望他本季還能夠再度出賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Glasnow本月中旬因手肘肌腱炎　再進傷兵名單

根據美媒《Dodgers Nation》消息，道奇王牌投手Tyler Glasnow原本預計要在本月18日先發出戰紅雀隊，但賽前卻因為右手肘肌腱炎關係，進入到15天傷兵名單。再度遭遇傷勢的Glasnow，如今復原速度比預期來得緩慢，目前還沒有回到牛棚進行練投，本季例行賽能否再出賽仍是未知數，但當然道奇仍然期盼他能夠在本季歸隊。

道奇主帥Dave Roberts稍早受訪時談到Tyler Glasnow，他指出，「Glasnow的狀況還沒有太多好轉，他仍然沒有辦法輕鬆自如地投球。他必須讓身體好好休息，因為如果你不這樣做，那麼就必須做出一些讓步，並放慢這其中的進程，事情就是這樣。」

道奇主帥Roberts坦言　Glasnow尚無歸隊時間表　

而Tyler Glasnow如今是否有明確的歸隊時間表，Roberts則表示，「目前還沒有任何這方面的計劃，後續將視他的身體狀況而定。不過我們仍然抱持著希望，他還是有機會能夠在本季復出，但仍有不少變數，球隊的大家都希望他能夠趕快回來。」

Tyler Glasnow現年31歲，本季自光芒轉戰至道奇，本季至今共替道奇先發出戰22場，戰績9勝6敗，主投134局當中飆出168次三振，並投出35次保送，防禦率為3.49，WHIP值則為0.95。


大谷翔平帶愛犬開球讓道奇主場陷瘋狂！直呼好緊張：訓練3個禮拜

大谷翔平愛犬真的太神！42轟42盜壘大爆發　助道奇6:4逆轉金鶯

大谷翔平帶傷狂敲雙安！連續3年150安　道奇2:3主場不敵金鶯大軍

道奇陣容實在太滿！無奈把老將Heyward釋出　Freeman：這令人傷心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選