不認施壓京華城！應曉薇收押進看守所「住三人房」　首日菜色曝光

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▲應曉薇收押第一天，看守所菜色曝光。（圖／翻攝畫面）

京華城弊案爭議擴大！檢廉查出，國民黨市議員應曉薇收受威京集團主席沈慶京4500萬匯款，協助關說放寬京華城容積率，北院昨（29）日召開羈押庭，沈慶京、應曉薇與助理吳順民裁定收押。北院指出，應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂罪，犯嫌重大，且有逃亡之虞，因此裁定羈押2月，並禁止接見、通信。今（30）日清晨5時許，應曉薇收押並入住3人房，菜色也曝光。據了解，威京集團主席沈慶京在2018至2021年間，透過威京集團旗下公司陸續匯款高達4500萬元賄款，給國民黨台北市議員應曉薇請求幫忙協調。應曉薇收款後先後找到彭振聲、柯文哲協調。不過，應曉薇否認犯行，堅稱錢是來自家中而非沈慶京，施壓京華城施壓則全盤否認，強調不會為單一特定案件找市長、浪費市府資源。應曉薇今（30）日清晨5時許，收押台北女子看守所，入住3人房型，看守所今早供應的早餐非常清淡，銀絲捲搭配鹹香酸菜，並提供紅茶。午餐則是滷腿排、炸熱狗、時令蔬菜、柳橙汁；晚餐則是鼓蒸排骨、紫菜炒蛋、時令蔬菜、竹筍湯。