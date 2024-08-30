應曉薇被揭昔支持「潑冷水趕街友」殘酷行徑！九把刀曝本想拍電影

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九把刀曝本來想拍「市議員帶人往遊民身上噴水柱」這一幕，後來因成本問題改掉。（圖／九把刀臉書）

▲作家蕭瑩燈訪問街友，曝昔日被冷水噴的殘酷行徑。（圖／蕭瑩燈臉書）

▲應曉薇捲入京華城弊案，目前已經遭到聲押禁見。（圖／NOWnews葉政勳攝影）

國民黨市議員應曉薇涉及京華城昨（29）日遭羈押禁見，過去曾支持「潑冷水趕街友」言論再度成為話題。圖文作家蕭瑩燈在臉書表示，他特地訪談了在龍山寺前的這些街友，老伯伯含淚說起當年。而九把刀則在臉書爆料，本來電影《報告老師！怪怪怪怪物！》第一幕就是想拍市議員帶人往遊民身上噴水柱，後來因為成本改掉。起因於2011年，台北市政府公園處被爆料，在寒冬安排清潔工在萬華艋舺公園「潑冷水趕街友」，應曉薇則是支持「潑冷水趕街友」。九把刀在臉書爆料：「話說，當年我拍《報告老師！怪怪怪怪物！》的時候，第一幕本來是想拍市議員帶人往遊民身上噴水柱，其中一個遊民被驅趕後，才不得不暫住在地下停車場，然後被大小怪物吃掉。後來因為成本問題（沒有人未經我同意突然匯款給我，悲！）只好改成雜貨店老闆在門口潑水驅趕，也正好可以帶出雜貨店這個主場景之一。」而圖文作家蕭瑩燈也在臉書透露，他訪問這些街友，老伯伯含淚說起當年回憶，「應曉薇在寒冬時驅趕我們這些街友，我的二手書、古著、老家具都還來不及收，旁邊清潔人員就拿強力水柱開始噴我們，大片水花冲在我們身上，我趕快拉著我的遊民女友撐起塑膠袋躲在後面，等了好久好久他們噴到高興才走，我們渾身濕透，地上也積了水，當晚我們就一直哭，都沒有睡。」老伯伯眼淚擦個不停，乾脆戴起墨鏡遮住淚眼，繼續痛罵應曉薇的殘酷國民黨市議員應曉薇從演藝圈出道後，才轉往政界發展，在1984年潘迎紫版的《神鵰俠侶》中演郭襄一角，還被封為「最美郭襄」，2010年獲國民黨提名，當選台北市第五選區市議員，並連任至今。2020年當選中常委，應曉薇成為國民黨史上首位演藝界出身的中常委。應曉薇捲入京華城弊案爭議，檢廉查出，國民黨市議員應曉薇收受威京集團主席沈慶京4500萬匯款，協助關說放寬京華城容積率，昨日召開羈押庭，沈慶京、應曉薇與助理吳順民裁定收押。