未來美超強獲客術？蝦皮商城直播搭關鍵字行銷　次月即雙11破百萬

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▲成立於2016年的未來美，知名產品不只有8分鐘速效面膜，還包括了如早C晚A美白煥膚的保養品與雲朵洗臉機等美容儀器，皆是未來美的明星商品。（圖／未來美提供）

▲未來美看準蝦皮商城對許多年輕消費者具有高度黏著力，這正好符合未來美的主力客群，同時蝦皮商城也自帶流量，能與品牌目前現有的社群媒體創造1加1大於2的成效。（圖／蝦皮購物提供）

▲未來美進站初期利用蝦皮關鍵字大量且精準導入對未來美產品有興趣的顧客。（圖／蝦皮購物提供）

▲未來美在進站第二個月迎上雙11造節活動，創造百萬業績。（圖／蝦皮購物）

「大家晚安，今天要分享的是我們家最新型洗臉機⋯⋯」聽主持人認真介紹一台輕巧可愛、如同雲朵般設計的洗臉機，轉換著裡頭的光線從綠色、紅色、藍色再到黃色，仔細解釋著背後的功能也同步操作回覆網友提問，讓直播間的觀眾身歷其境也倍感親切。這是來自強調速效保養的肌膚專家：未來美的產品直播，平均每次在蝦皮商城的直播都能創造超過2.3萬觀看人次，究竟是什麼行銷手法與品牌魅力，讓未來美轉戰蝦皮商城持續創造超高人氣？成立於2016年的未來美，知名產品不只有8分鐘速效面膜，還包括了如早C晚A美白煥膚的保養品與雲朵洗臉機等美容儀器，皆是未來美的明星商品。瞄準20至30歲、喜愛韓流文化或關注韓系保養的女性，未來美更遠赴韓國與當地醫美診所合作引進最新技術，用速效保養的概念，為忙碌的現代女性提供一個僅需1/2時間就能達到的極致功效產品。「最初我們將產品鋪貨在連鎖大型美妝店的通路，」品牌部業務總監祝戎怡分享了品牌過去的策略。由於未來美主打的8分鐘速效面膜，相較於過往動輒15至20分鐘敷面膜時間要縮短2倍，受到不少女性消費者的青睞，更成功闖出海外市場，因此，將明星商品上架到實體通路對於海外消費者而言，是相對便利的購買選擇。但祝戎怡也表示，未來美產品線豐富，不只是面膜，還有美容儀器或各式保養品，對此，團隊也積極嘗試思考轉型的可能性，於是在站穩實體市場腳步後，未來美於2022年10月正式進駐蝦皮商城，「我們希望能增加品牌通路曝光、吸引更多年輕消費者，」祝戎怡點出了加入蝦皮商城的關鍵。看準蝦皮商城對許多年輕消費者具有高度黏著力，這正好符合未來美的主力客群，同時蝦皮商城也自帶流量，能與品牌目前現有的社群媒體創造1加1大於2的成效，也因此開站第二個月即善用蝦皮關鍵字幫未來美創下了60%的銷售業績，更在雙十一期間締造百萬業績的驚人表現，如今，更是坐擁近9萬粉絲數的品牌，究竟未來美是如何做到的？「我們擁有禁得起考驗的絕佳產品陣容，」祝戎怡自信的說。數年來，未來美早已經累積破百萬的會員數量，成了品牌開發產品時的絕佳資料庫。並藉由與韓國專業團隊的合作、第三方認證的檢測項目，以及反覆與消費者溝通並改進產品表現，祝戎怡表示品牌始終傾聽消費者的聲音與掌握市場脈動。因此，產品力成了未來美銷售上的絕佳利器。祝戎怡說，直播間是一個適合展演的平台，正巧洗臉機就能在這裡清楚地跟消費者分享使用步驟與注意事項，比起單純放在實體通路架上，透過直播的方式創造消費者的情境感與想像，也就帶動了後續的業績表現。因此，未來美也會聯手站內外的導流廣告將消費者帶到直播間，團隊也積極安排每月至少20場以上的直播抓消費者眼球，更祭出不定時的直播間專屬滿額好禮刺激消費者下單，就以「超品日直播」來說，貢獻了當天將近2成的業績，「如今站上一台7、8千的產品都跑得動，」祝戎怡說。想快速讓更多人認識未來美，透過社群媒體的廣告策略更是不可或缺。步入高速成長中的保養品牌，祝戎怡表示，未來美進站初期利用蝦皮關鍵字大量且精準導入對未來美產品有興趣的顧客，並搭配站外臉書協作廣告(CPAS)，內外夾擊，不停喚醒消費者未來美進駐蝦皮商城的優惠資訊，也因此能在正式開幕第二個月迎上雙11造節活動，創造百萬業績。除各式數位行銷工具，會員經營更是重中之重。祝戎怡說，未來美會把握「品牌會員日」與「超品日」的機會，透過蝦皮商城豐富的會員經營制度，創造新舊客的差異化服務。她說為吸引新會員，未來美會善用新客限定優惠券連結消費者購買的最後一哩路，並以好入手的產品規劃讓新客能輕鬆體驗未來美的明星商品；至於既有客戶，未來美也規劃回購優惠、點數兌換訂製好禮等機制，強化與老顧客的黏著度，同時在產品內容上也規劃大容量囤貨的組合，讓老顧客省荷包之餘也買得更有感，超品日當天會員也創造近35%的業績貢獻。如今，洗臉機、早C晚A與8分鐘面膜已經是未來美在蝦皮商城的主力熱銷商品，佔了總業績的8成之多。而祝戎怡也觀察到，透過充滿產品組合力與站上銷售活動的搭配，讓未來美也能在年輕消費者身上創造出高客單價的業績表現。「我們很快就會有新計畫要跟大家見面，」祝戎怡透露，即將邁入8歲的未來美，狹著品牌力與堅實技術作為後盾，更擁有知名韓星宋慧喬作為年度品牌代言人，下半年的行銷活動也讓人更加期待！未來美將如何在線上線下共創另一波高峰，「就如同我們品牌的精神『享受美麗，毫不費力』，」用速效的方式讓未來的自己更美，祝戎怡說。