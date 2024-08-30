地震「國家級警報」要改了！氣象署新增「發布標準」：多3秒防災

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▲針對今年被討論頻繁的地震國家警報，氣象署地震測報中心主任指出，未來將新增標準，藉此彌補系統落差。（圖／記者張志浩攝）

▲新的地震國家警報標準，可以讓民眾針對強震有多2至3秒的應對。（圖／中央氣象署）

▲氣象署表示，地震國家警報標準新增，但預期不會有警報一直響的擾民負面效果。（圖／中央氣象署）

2024年4月3日上午，花蓮發生芮氏規模7.2地震，是1999年「921大地震」規模7.3後最強，不過中央氣象署第一時間僅針對12縣市發布國家級警報，搖晃有感、且達發布標準的大台北地區卻被排除在外，引起各界議論，氣象署宣布，2024年9月1日開始，將新增的發布標準，預估較大地震發生時，依現行制度，地震若符合「預估地震規模5以上、預估震度達4級以上」，就會透過災防告警系統（PWS）在民眾手機響起國家級警報，而花蓮7.2強震當下，氣象署預估規模為6.8，震度則要看「地動加速度」大小，震度4級時，地動加速度為25gal 以上，而當時台北「預估」最大地動加速度約23.8gal、新北預估最大地動加速度約22.5gal，因為都沒達標，所以未發出警報，最後證實系統最初預估震度時有所偏差。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，9月1日起，「預估地震規模5以上、預估震度達4級以上」的警報發布條件仍存在，只是多新增了」，意味著未來將會有2個地震國家警報發布標準同時運作。吳健富解釋，地震發生當下，系統會先抓震央附近的地震站做規模和震度預估，並透過公式計算各地的「參考震度」，以往只有在地震規模5以上、預估震度4級以上達標，但多出來的條件，只要震度達3級就會發布。舉例來說，當規模6.5以上強震發生時，以往需「震度達4級以上」才會發布警報，但過去氣象署曾討論降低地震國家警報標準，不過氣象署是官方機關，需提供全台民眾資訊，無法做到和民間單位一樣的「客製化服務」，因此對此吳健富表示，雖然新增地震國家警報發布標準，但若以2022年至今的8個規模6.5以上地震來看，加入新增條件及驗算後，警報發布的次數，，是同時兼顧地震防災實際需要及不擾民的原則的做法。