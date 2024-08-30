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「華航林依晨」西藏旅遊遭質疑與中國互惠　發文澄清：我問心無愧

記者許芷芸／綜合報導

▲百萬YouTuber「波特王」6月曾爆料中國砸大錢邀請台灣網紅赴中國旅遊拍片，近期「華航林依晨」趙筱葳到西藏旅遊時巧遇網紅團體成員，遭質疑旅遊目的不單純，對此趙筱葳昨（29）日氣得發文澄清：「我問心無愧」。（圖／趙筱葳IG）
▲百萬YouTuber「波特王」6月曾爆料中國砸大錢邀請台灣網紅赴中國旅遊拍片，近期「華航林依晨」趙筱葳到西藏旅遊時巧遇網紅團體成員，遭質疑旅遊目的不單純，對此趙筱葳昨（29）日氣得發文澄清：「我問心無愧」。（圖／趙筱葳IG）
百萬YouTuber「波特王」6月踢爆中國互惠邀請台灣網紅到中國旅遊拍片，實則進行文化統戰的手法，不少被點名的藝人、網紅也紛紛出面澄清。如今波特王再度指出，前往拍片的「第2波」網紅似乎已經冒出來，而地點則是在新疆、西藏。其中有「華航林依晨」之稱的前空姐趙筱葳被發現人在西藏旅遊，還剛好與百萬網紅團體成員巧遇，對此她不忍發聲了，昨（29）日趙筱葳在限動寫下：「我自己付費去旅行，問心無愧！」

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百萬Youtuber遊西藏　同團巧遇「華航林依晨」

趙筱葳日前與網紅團體「The DoDo Men 嘟嘟人」成員Ian在西藏巧遇，Ian先前也在IG發文表示：「剛剛結束夢幻又神秘的西藏之旅！整個旅程喜怒哀樂酸甜苦辣的真的好難忘，主要也是同團都算是自己人搞得好像畢業旅行，真的好棒大家都超好相處超好玩」，由於西藏不算台灣人首選熱門景點，加上眾多網紅「同團巧遇」因此被粉絲質疑此趟旅程不單純。

▲趙筱葳（左）日前到西藏遊玩，巧遇百萬網紅團體「The DoDo Men 嘟嘟人」成員Ian（右）。（圖／趙筱葳IG）
▲趙筱葳（左）日前到西藏遊玩，巧遇百萬網紅團體「The DoDo Men 嘟嘟人」成員Ian（右）。（圖／趙筱葳IG）
趙筱葳不忍發聲　澄清：我問心無愧

針對外界揣測，趙筱葳昨日在限動表示：「這幾天不主動回覆關於西藏的看法，是因為我不想擅自評論任何一方，武斷、偏頗、不明事理就高談闊論，是我一直警惕自己的事。」接著她也強調：「不踏進混水不代表接受誤判。我自己付費去旅行，問心無愧」。

而被粉絲質疑後，有人發現趙筱葳默默將西藏的精選動態刪除，對此她則表示：「發限動、放精選是我的習慣，不分享模稜兩可、負面資訊也是我的習慣，如果會讓其中一方造成誤會或資訊混亂，我選擇不去談論，也不傳遞。」最後她感性寫下：「人們關心這個議題，讓我看見人對人的關愛，但若轉變為落井下石、謾罵、製造恐慌，這個世界不會更好吧？」最後趙筱葳也感謝外界對她的關心。

▲「華航林依晨」趙筱葳近期到西藏旅遊巧遇百萬網紅，引發外界揣測，氣得她在限時動態發文澄清。（圖／趙筱葳IG）
▲「華航林依晨」趙筱葳近期到西藏旅遊巧遇百萬網紅，引發外界揣測，氣得她在限時動態發文澄清。（圖／趙筱葳IG）

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