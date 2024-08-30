不只中信金！富邦金也要當金融護國神山？總座：嘴巴講沒用

中東局勢緊張 預估下週汽油調漲0.2元、柴油調漲0.1元

記者鍾泓良／台北報導

▲受到中東地緣政治仍趨緊繃、利比亞宣布關閉油田並停止石油產出，下週預估汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲1.7元。（圖／NOWnews資料照）
▲受到中東地緣政治仍趨緊繃、利比亞宣布關閉油田並停止石油產出，下週預估汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲1.7元。（圖／NOWnews資料照）
受到中東地緣政治仍趨緊繃、利比亞宣布關閉油田並停止石油產出，經中油啟動平穩機制後，下週預估實際油價調整為汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.1元，參考價格為92無鉛汽油每公升30.1元元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

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累算至8月29日之7D3B週均價為79.20美元，較上週77.50上漲1.7美元；新台幣兌美元匯率31.900較上週31.981升值0.081元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲1.7元；經過油價平衡機制則為汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.1元

中油預計在9月1日中午公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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