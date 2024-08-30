CoCo輕梅新口味！特價45元「1日買一送一」 得正、珍煮丹也買1送1

手搖飲品牌「CoCo都可」結合信義鄉農會首次跨界聯名全新推出「信義鄉輕梅烏龍」系列，堪稱秋日清爽系飲品，茶湯中洋溢著酸溜梅子味，9月2日起門市販售，信義鄉輕梅烏龍大杯售價60元，線上獨享嘗鮮價45元。9月4日週三好友日，還推「開學少女組」，信義鄉輕梅烏龍(L)+21歲輕烏龍(L)只要 60元，等於是「買一送一」之優惠。
「CoCo都可」提到，南投縣信義鄉素有「梅之鄉」之稱，生產的梅子品質全台認證第一，CoCo將來自南投縣信義鄉的手採完熟梅，熬製成酸甜的純果梅汁，透過梅果的酸甜滋味，再搭配人氣茶品「21歲輕烏龍」的清香，溫潤的茶體有滑順又清爽的口感。另外也有「21輕檸烏龍」，使用新鮮檸檬原汁，酸中帶點果皮香氣。
9月2日起全台門市販售(部分門市無供應)，「信義鄉輕梅烏龍」 大杯售價60元(街邊門市價) ，線上訂購（按此）獨享嘗鮮價45元。
9月4日週三好友日，還推「開學少女組」，只要9月4日00：00開始透過官方LINE領券（按此 ）或在你訂線上平台預定，並於當日各店營業時間享用，原價60元的信義鄉輕梅烏龍(L)，再加上21歲輕烏龍(L)，特價只要 60元，等於是「買一送一」之優惠。
迎接開學，CoCo都可也幽默推出「開學吃瓜優惠」，讓爸媽們鬆快一下，同樣使用都可訂線上點餐購買拍拍拍呀青牛乳， 2杯只要90元，即日起至售完為止，部分門市/商場店不適用。
另外，很少推折扣的手搖飲料「得正』，竟然也在Uber Eats外送平台推出「買一送一」請客，爽喝輕烏龍、檸檬春烏龍2款人氣飲品都半價，而珍煮丹現在也都有「買一送一」。
📌得正：2款人氣招牌飲品「買一送一」
手搖飲料得正竟然在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠！即日起至9月10日，Uber Eats點購得正「輕烏龍(L)買一送一」；Uber One還獨享「檸檬春烏龍(L)買一送一」，半價就能爽喝招牌手搖有沒有這麼狂，從今天起喝到開學幫忙消暑收收心。
📌珍煮丹：多款指定手搖飲料「買一送一」
珍煮丹即日起至9月10日，在外送平台Uber Eats爽喝指定品項「同品項買一送一」優惠！品項包含雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草等，單筆最多買5送5，此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
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9月4日週三好友日，還推「開學少女組」，只要9月4日00：00開始透過官方LINE領券（按此 ）或在你訂線上平台預定，並於當日各店營業時間享用，原價60元的信義鄉輕梅烏龍(L)，再加上21歲輕烏龍(L)，特價只要 60元，等於是「買一送一」之優惠。
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