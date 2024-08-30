買飲料要考中文程度　網友救急「三窨十五茉」怎麼唸？

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手搖飲幾乎已成為台灣人的日常飲品，各式飲料更是琳瑯滿目，也是讓來自各國外國旅人來台嚐鮮的必選美食項目之一，其中飲品項目多到讓人選擇障礙發作，但是點餐不是只有外國人難，台灣人對於菜單上名稱怎麼唸也是一大考驗。有民眾在FB社團「路上觀察學院」中網友貼出一圖，「買飲料也要考我的中文程度···都點完了我還是不知道怎麼念」，引發眾多回應及討論，有網友表示，「有邊讀邊 沒邊讀中間」。「窨 ㄧㄣˋ同「印」字，是製茶的一種工藝，就是只把花反覆的與茶混合，使花香窨在茶上，三窨是指重複三次也有五窨等等」，引發眾多反應粉粉表示長知識了。網路上留言千種百款，同時也釣出手搖飲業者UG說明，「窨」為破音字，許多網友誤解為「ㄒㄩㄣ-」，但實際官方唸法應為「ㄧㄣˋ」才對。該飲品是主打商品，「三窨ㄧㄣˋ十五茉」採用百分百茉莉真花，每杯都喝得到15朵茉莉香氣，用平易近人的價格想讓消費者體驗品嚐好茶。該手搖飲品牌UG找來知名團體告五人代言，網友購買踴躍形成新一代爆款，門市也持續在各地展店，在網路上創造極高討論度。