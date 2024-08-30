楊偉中「為救愛女溺斃」主播妻陳以真第6年送花哀悼　拍2照惹鼻酸

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▲陳以真（左圖）和楊偉中（右圖右）感情深厚，當年兩人甜蜜的感情羨煞旁人。（圖／陳以真臉書）

▲對比過去熱愛分享生活的模樣，陳以真的臉書如今只剩下每年哀悼楊偉中的照片。（圖／陳以真臉書）

前主播陳以真在2006年嫁給前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，兩人生下一女，楊偉中卻不幸在紐西蘭的庫克群島喪命。當時楊偉中為了救划船翻覆的女兒，自己被急流沖走，享年47歲。遺孀陳以真悲慟不已，至今每到楊偉中的忌日，她都還是會到墓地放花；近日陳以真祭奠亡夫的2張照片曝光後，也讓眾人感到鼻酸，資深媒體人周玉蔻更不捨現身留言：「永遠懷念偉中，祝福以真和女兒平安」。陳以真和楊偉中夫婦鶼鰈情深，過去每每公開露面都是恩愛甜蜜的模樣。在2018年8月30日，夫妻二人帶著女兒到紐西蘭的庫克群島渡假，當天下午楊偉中和女兒體驗泛舟，女兒意外於潟湖深處翻船落水；楊偉中見狀立刻跳下自己的小舟游過去救女兒，最終在現場眾人合力下，女兒成功被救上岸，楊偉中卻遭強勁水流捲走，不幸喪命。此事當時傳回台灣震驚不少人，楊偉中的遺體在妻女陪同下，歷經各種文件申請的關卡後，終於在同年9月9日被飛機載運回到台灣。楊偉中的遺體抵台後，第一時間被送往殯儀館，最終在9月22日的追思會結束後下葬，楊偉中就此長眠在新北市新店區的四十份公墓。8月30日對楊偉中的親屬來說，無疑是最沉痛的一天，而陳以真身為楊偉中的遺孀，連續6年來每到忌日前後，她都會到公墓送上鮮花。昨日下午陳以真就在臉書貼出兩張照片，只見她把一束花放在楊偉中墳前，另一張照片則拍到當時的天空，藍天白雲有微微陽光透出，雖然陳以真沒寫下任何字句，但僅兩張照片已經讓不少人鼻酸。資深媒體人周玉蔻也不捨在陳以真的貼文留言：「永遠懷念偉中，祝福以真和女兒平安」。其實仔細觀看陳以真臉書，自從楊偉中過世後，她除了追思會跟全家福照片，未再發布其他生活紀錄，只有每年的8月30日前後，她會到楊偉中的墳墓送花；每次祭奠亡夫，陳以真除了拍花也會拍下當天的天空，象徵她對楊偉中無盡的思念。