應曉薇涉收賄4500萬！昔《花系列》小三始祖　劇迷嘆：古裝換囚裝

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▲應曉薇過去是1名演員，在古裝劇《神鵰俠侶》中飾演郭襄，憑藉亮麗清秀的外型風靡中國與台灣。（圖／百度）

▲應曉薇2000年淡出螢光幕，投入台北看守所教誨志工20餘年。（圖／應曉薇臉書）

近日台北京華城貪汙案持續延燒，國民黨台北市議員應曉薇疑似收賄威京集團主席沈慶京不明金流高達4,500萬元，昨（29）日深夜應曉薇遭羈押禁見。事實上應曉薇除了國民黨北市議員身分外，過去曾跨足演藝圈，出演過《神鵰俠侶》紅遍兩岸三地，而當年在中視知名單元劇《花系列─茉莉花開》中飾演「苦情女」、「小三」再度翻紅，受封「小三始祖」，如今收押禁見也遭外界酸「古裝換囚裝」。現年59歲的應曉薇，過去是女星出身，19歲以《神鵰俠侶》郭襄一角正式出道，古裝扮相甜美可人，被譽為「最美郭襄」。之後應曉薇還出演多部古裝電視劇，包括《鹿鼎記》、《新西遊記》、《劉伯溫傳奇》、《包青天》等都能看見她的身影，演技可圈可點，令劇迷印象深刻。而應曉薇在中視單元劇《花系列─茉莉花開》飾演外遇對象打響知名度，在劇中以精湛演技讓觀眾看得牙癢癢，一舉成名迎來演藝事業高峰，被封為「小三始祖」，更有「中視當家花旦」美稱。星路順遂但應曉薇2000年出演最後1部電視劇《神仙動員令》後，選擇息影，轉身投入公益，在台北看守所替受刑人、更生人輔導。2010年應曉薇獲得國民黨提名，參選台北市議員，成為國民黨首位演藝界出身的中常委。現年59歲的應曉薇從政至今14年，卻因京華城弊案爆出貪汙疑雲遭逮，令不少粉絲感慨「古裝換囚裝」。