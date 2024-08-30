富國銀行員工猝死辦公室！4天後才被發現　同事嚇壞：有聞到異味

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▲富國銀行則發聲明表示，對員工離世深感悲痛，將全力配合警方進行調查。（圖／美聯社／達志影像）

美國亞利桑那州一間富國銀行（Wells Fargo）的女員工，於8月17日打卡上班進入公司後，就未再有上下班出勤紀錄，直到8月20日才被人發現女員工就死在個人的辦公桌前。許多同事都透露有聞到異味，但以為味道來自大樓排水管線問題，沒人想到竟然是有人死在公司。警方對案情展開調查，初步排除女員工之死與謀殺有關。根據《衛報》報導，過世的女員工名為普多姆（Denise Prudhomme），今年60歲，她在8月17日最後一次打卡上班，而直到8月20日，公司大樓保全才通知警方，普多姆被發現陳屍在她個人的辦公桌前。普多姆的辦公桌位於3樓，據稱遠離辦公室內的主要走道，因此拖了這麼多天才被發現。有員工透露，許多人這幾天都在抱怨難聞的異味，但大家還以為是大樓排水管線出問題導致，沒想到竟然會是這樣。還有員工直言發現同事猝死讓人心碎，「如果是我遇到這樣的事會怎樣，一樣沒人會注意到嗎？」該員工表示，想到同事生命最後的時光就在辦公桌前消逝，而周邊卻完全沒有人意識到，「讓我感到噁心」。富國銀行則發聲明表示，對員工離世深感悲痛，在這個困難的時刻，「我們的思念和祈禱與他們的家人和親人同在。」富國銀行也強調會對其他員工提供心理諮詢與相關支援，並全力配合警方進行調查。當地警方則說明，初步調查並未發現任何與謀殺行為有關的跡象，但普多姆的死因還要等待法醫確認後才能釐清。