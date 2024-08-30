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這原因美元有撐！台股上攻無力　新台幣翻貶再面臨32元保衛戰

記者顏真真／台北報導

▲新台幣兌美元今（30）日早盤由升翻貶，再面臨32元保衛戰，中午以31.971元暫收，貶值6.8分。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（30）日早盤由升翻貶，再面臨32元保衛戰，中午以31.971元暫收，貶值6.8分。（圖／記者顏真真攝）
美國上修第2季經濟成長率，市場預期美國大幅降息可能性低，美元指數站穩101之上，加上台股上攻無力，漲幅收斂，新台幣兌美元今（30）日開升後翻貶，再面臨32元保衛戰，一度下探31.985元，中午以31.971元暫收，貶值6.8分。

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美國第2季經濟成長率上修，市場押注聯準會降息2碼機率下滑，美元指數徘徊在1周高點附近，站穩101之上，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元一度貶至145.069，目前回升至144.79附近，韓元則從1331.7回貶至1335.8兌1美元，離岸人民幣兌美元在傳出中國人民銀行出手之下，進一步回升至7.0744附近。

至於新台幣兌美元今日早盤開高走低，以31.88元、升值2.3分開出，不過，由於台股上攻無力，漲幅收斂，加上美元101有撐，新台幣盤中翻貶下探31.985元，貶值8.2分，中午以31.971元、貶值6.8分暫收，台北外匯經紀公司成交量7.06億美元。

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