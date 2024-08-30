昔競爭對手陳世凱接掌交通部　顏寬恒細數選區需求喊「相信專業」

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行政院發言人陳世凱將接任交通部長，外界對他印象最深的，除了幫總統賴清德打選戰，便是曾在台中與國民黨立委顏寬恒二度交手。顏寬恒今天在臉書發文，期許陳世凱「適才適用、相信專業」，並指過去選舉不免有攻防和競爭，未來有機會可對交通問題交換意見。陳世凱就讀東海大學二年級時加入民進黨青年軍，2010年首次參選，就在第3選區拿下最高票，連任3屆市議員。2012年首度參選中二選區立委，以1000多票小輸顏寬恒；2016再度挑戰顏寬恒仍敗北。顏寬恒在上屆敗給陳柏惟與林靜儀，本屆捲土重來。行政院長卓榮泰昨天發布陳世凱人事令後，外界對於昔日競選對手未來將如何交手，頗為好奇。顏寬恒今（30）日在臉書發文，指陳世凱過去在大肚、龍井、烏日擔任議員，期許準部長拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力。並列舉大慶烏日台鐵高架化、大肚生活圈四號道路、和美大橋聯外道路、高鐵特區周邊快速道路及高速公路匝道及聯外道路優化、國道一號王田交流道機車道改善等建設，強調「這些都是我目前在努力的目標」，希望部長就任後多加關心與支持。顏寬恒指自己長期在交通委員會，次長陳彥伯在內的交通部團隊相當的專業，期許陳世凱適才適用、相信專業，為交通部團隊帶來更大的鼓舞。他表示過去選舉不免有攻防和競爭，希望未來都能在各自的崗位為民眾福祉努力，有機會也可對交通問題交換意見。