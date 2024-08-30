大法官被提名人具4核心價值！女性比史上最高、名單藏賴清德期許

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司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官，將於今年10月底任期屆滿，總統府今（30）日召開記者會公布新任大法官被提名人選，包含將提名首位女性司法院長張文貞，及國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長等人，據指出，新任大法官被提名人選名單，具備四個核心價值，包含專業性、進步性、國際化、兼具理論與實務，並藏有總統賴清德期許。賴清德今年7月核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，進行大法官人選遴薦工作，總統府並於今召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布新任大法官被提名人選，包含張文貞、姚立明，另五名大法官分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所所長劉靜怡。據悉，為因應憲法法庭審理案件需求，賴清德特別思考審酌大法官組成，今日公布的新任大法官被提名人選名單，具備四個核心價值：專業性、進步性、國際化、兼具理論與實務。據指出，相關人選不僅法學素養深厚，在各領域表現傑出，並曾參與相關實務運作，長年與國際交流甚多，且此次大法官提名，也是首次提名女性司法院長人選，預期若被提名人選獲得立法院同意後，全體大法官中的女性人數將接近一半，比例將達到史上新高，呼應民團與司法界期待。知情人士指出，這份司法院正、副院長及大法官被提名人名單，背後藏有賴清德期許，全體司法官都應該是「人民的法官」、「全民的法官」，以進步的價值理念，持續推動司法改革，讓司法的進步，除了接軌國際人權思潮，也配合社會脈動，兼容「國民正當法感情」，同時實現社會正義責任，強化人民對司法的信心。