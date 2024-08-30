珊珊颱風襲日！飛機「左搖右擺」降落畫面曝　專家：機組值得肯定

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）持續威脅日本天氣，昨（29）日登陸日本鹿兒島後，就在當地各縣市刮起強風，據日媒報導，昨天一早在福岡機場，有搭機乘客拍下飛機因「側風」影響，導致機身左右晃動宛如雲霄飛車，所幸順利降落，氣象署表示，珊珊颱風昨日瞬間最大風速一度達每秒53公尺，相當於16級風，朝陽科大飛航系主任盧衍良也表示，應給予機組人員肯定。
日媒「富士新聞」報導，昨日上午，一架亞航客機從泰國起飛，並預計在福岡機場降落，但在降落前卻遭遇珊珊颱風刮起的強風，導致機身劇烈搖晃，乘客拍攝影片可見，飛機不斷左右晃動，不少乘客更發出尖叫，還有乘客嚇到哭出來，好險在機組人員的努力下順利降落，機艙內也響起掌聲。
中央氣象署預報員官欣平表示，珊珊颱風昨（29）日是以中颱之姿登陸日本，昨日近中心最大風速曾來到每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，風速相當快，對飛機的飛行，起降都會有一定影響，珊珊颱風預估還會影響日本到週日（9/1）。
盧衍良則說明，風除了平均風速外，還需要考慮到「瞬間陣風」，飛機會出現晃動，主要就是瞬間的陣風所導致，但在側風且有陣風的條件下，晃動是正常的情況，當晃動超過一定程度，使飛機超出穩定進場標準的條件時，駕駛員就會實施重飛，確保安全；因此，飛行出現晃動的過程，基本上都是在「可控範圍內」，旅客無需驚慌，反而更應該對於果斷決定重飛的組員肯定。
飛機飛行出現晃動是常態 盧衍良：勿過度驚慌
盧衍良指出，飛機出廠時都會經過試飛，驗證飛機的各項性能，其中，就也包含「側風」測試，以最普遍的機型B777-300ER為例，波音公司驗證，該機型可以抵抗強達每秒25公尺的側風，但飛機交到航空公司後，各公司會對飛航組員實施訓練，通常這時候的要求標準，不會以飛機的「最大抗風能力」做標準，以國內業者為例，可能設定在每秒15公尺。
此外，飛機起降是依據當時外在天氣條件的風向、風速、瞬間陣風、風向變化範圍、能見度、跑道視程而定，盧衍良說，「並不是以今天是否為颱風天來做評斷」，颱風天的情況下，有時候風速並不會太大，相反的，有時候在台灣東北季風盛行的日子，風速可能還比較強，航空氣象要考慮的是短時間內的天氣條件，跟一般生活氣象關注的重點不同。
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珊珊颱風陣風達16級 飛機降落備受考驗
中央氣象署預報員官欣平表示，珊珊颱風昨（29）日是以中颱之姿登陸日本，昨日近中心最大風速曾來到每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，風速相當快，對飛機的飛行，起降都會有一定影響，珊珊颱風預估還會影響日本到週日（9/1）。
盧衍良則說明，風除了平均風速外，還需要考慮到「瞬間陣風」，飛機會出現晃動，主要就是瞬間的陣風所導致，但在側風且有陣風的條件下，晃動是正常的情況，當晃動超過一定程度，使飛機超出穩定進場標準的條件時，駕駛員就會實施重飛，確保安全；因此，飛行出現晃動的過程，基本上都是在「可控範圍內」，旅客無需驚慌，反而更應該對於果斷決定重飛的組員肯定。
飛機飛行出現晃動是常態 盧衍良：勿過度驚慌
盧衍良指出，飛機出廠時都會經過試飛，驗證飛機的各項性能，其中，就也包含「側風」測試，以最普遍的機型B777-300ER為例，波音公司驗證，該機型可以抵抗強達每秒25公尺的側風，但飛機交到航空公司後，各公司會對飛航組員實施訓練，通常這時候的要求標準，不會以飛機的「最大抗風能力」做標準，以國內業者為例，可能設定在每秒15公尺。
此外，飛機起降是依據當時外在天氣條件的風向、風速、瞬間陣風、風向變化範圍、能見度、跑道視程而定，盧衍良說，「並不是以今天是否為颱風天來做評斷」，颱風天的情況下，有時候風速並不會太大，相反的，有時候在台灣東北季風盛行的日子，風速可能還比較強，航空氣象要考慮的是短時間內的天氣條件，跟一般生活氣象關注的重點不同。