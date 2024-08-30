輝達財報行情失靈！華爾街仍看好逢低買進　大摩、小摩上調目標價

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「全球最重要股票」（world’s most important stock）的輝達最新季度的亮眼財報優於預期，卻因仍未達市場原先共識的高標，股市下挫，拖累美股也牽動台股。儘管投資人對輝達的成長前景看起來興趣銳減，但財報表現仍然優異，引起華爾街各界對輝達的高度讚揚，財報公布後，大摩、小摩、雷蒙詹姆斯金融公司（RJF）等單位都上調對其的目標價，華爾街也呼籲投資人逢低買進。輝達近日公布2025財年第2季度的財報，營收300.4億美元，再創新高，季增15％、年增122％；淨利從去年同期的61.8億美元，增漲至166億美元，每股純益（EPS）0.67美元，季增12％、年增168％，超過預期的0.64美元；第三季度的預期營收約為325億美元，略高於分析師預期的317億美元。儘管輝達財報財測表現優異，卻未能打動投資者，28日盤後股價下挫超過8%，拖累美股晶片類股走勢，也牽動台股表現，直至29日股價仍未止跌，跌幅超過6%。即便如此，各單位都上調對輝達的目標價，摩根大通分析師將目標價從115美元上調至155美元，重申對該股的增持，並指出輝達現有 Hopper晶片需求強勁，而備受期待的下一代Blackwell GPU現在已進入生產軌道。摩根大通指出，雖然Blackwell的出貨量推遲約2個月，但分析師認為，這不會對2024、2025財年的整體收入狀況產生任何影響，因為強勁的AI需求環境，故此一空白已被Hopper出貨量的上升所填補。摩根士丹利分析師Joseph Moore也將目標價從144美元上調至150美元，並且重申增持評級。他表示，輝達在營運上的優秀表現已是日常，故市場給予高度期望，使得輝達在財報呈現上變得更有挑戰性，但毫無疑問，輝達新財報仍然非常強勁。匯豐銀行維持對該股的買入評級和145美元的目標價；美國銀行將目標從150美元上調至165美元。