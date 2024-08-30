應曉薇32年前台詞預告翻車？「花系列」片段被挖出　遭酸演活人生

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▲應曉薇赴北檢複訊後，29日遭北院裁定羈押。（圖／資料照）

▲應曉薇1992年演的電視劇《薔薇》被網友挖出，認為劇中台詞很對應應曉薇的現況。（圖／Threads）

▲應曉薇年輕時外型甜美，19歲就出道演出台版《神鵰俠侶》中的郭襄。（圖／微博）

北市議員應曉薇因捲京華城容積率弊案，涉收賄4700多萬元，昨（29）日遭台北地院裁定羈押禁見。而59歲的應曉薇過去曾是紅極一時的「花系列」電視劇演員，她被捕後過往演戲的片段也被挖出，其中有段劇情，應曉薇遭男主角怒罵「妳是不是已經習慣了賺那些錢…」被網友狠酸和現實生活對應，調侃應曉薇年輕時拍的片「預告未來人生的翻車情況」，根本是演活人生。應曉薇遭北院收押後，涉貪汙一案掀起外界熱議，不少網友也開始關注應曉薇過去的影視作品。有網友在Threads上分享應曉薇1992年主演的花系列電視劇《薔薇》片段，劇中她跟男主角起爭執，男主角逼問她：「妳是不是已經習慣了賺那些錢，沒有辦法像以前一樣過苦日子？」應曉薇霸氣回應「大概是吧」。被男主角質疑「變了」，應曉薇當時在劇中回嗆：「人本來就會變嘛，人在這個社會裡討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」如此惡女人的發言如今恰恰對應應曉薇的真實人生，片段曝光後也吸引3千多人按讚。許多網友看了紛紛開玩笑留言：「她明明不是花系列中有名的演員，為什麼大家都能注意到她的片段，太強了吧」、「到底誰這麼厲害知道去挖哪一集出來啦？」、「別人是演得不像，她是不像演的」、「哈哈哈，這些演員怎麼年輕時都預告未來人生的翻車情況？真是太絕了」、「美國人有辛普森家庭，我們有曉薇，她早就演活自己了」。回顧應曉薇演藝生涯，她在1984年出道，19歲就拍過台版《神鵰俠侶》，飾演靈動可愛的郭襄爆紅。之後應曉薇陸續拍攝過多部熱門電視劇，包含《鹿鼎記》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》等，後期花系列時裝劇中也都有應曉薇的身影，她扮演的壞女人、小三角色讓不少觀眾恨得牙癢癢。直到2010年應曉薇獲國民黨提名參選議員後才開始從政，結束拍戲人生。