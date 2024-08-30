推跨領域人才培訓基地　南市府偕長榮大學AI中心鏈結產學

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▲長榮大學「合頂石課程專題製作與成果展示基地」，提供學生研究AI使用。（圖／南市府提供）

為科技研發與產業服務提供學術能量，鄰近沙崙智慧綠能科學城的長榮大學，近來也與臺南市政府合作辦理綠能市集，共同推廣在地農產與研發成果。市長黃偉哲表示，長榮大學與市府互動密切，尤其中央今年已公布在沙崙成立臺灣第一個人工智慧產業專區，市府將加強與長榮大學等校合作，將在地研發成果，擴大到更多民生與公共層面。經發局長林榮川認為，長榮大學的學系完整且各具特色，長期為南部的相關產業提供優質人才，資訊暨設計學院成立的AI PC教室，也成為工研院產業學院的人才培育地點。經發局將以沙崙人工智慧產業專區全區營運的立場，整合產學研的能量，協助中央推動智慧科技大南方計畫，從沙崙科學城為核心，將AI技術與應用擴展到南部各縣市。長榮大學AI中心主任楊珮菁說，AI中心以三大技術為核心主軸，發展產業應用與人才培訓，這三項技術分別是「環境感知」，如感測器蒐集數據分析；「電腦視覺」，使用AI進行辨識與判讀；以及「資訊檢索」，如多模態數據匯集與優化查詢。藉由發展這三大技術，推動跨校院系的聯合實驗室，也透過協助企業進行數據收集與產品驗證等，逐步調整研究方向接軌實務。該校有拜訪過上百家工廠的經驗的事業規劃與發展中心莊啓佑主任則以「奇異點 (singularity)」來形容AI目前在人類社會的重要性，能夠善用AI工具融入問題解決過程，就能為產業帶來爆發性加速度的發展。長榮大學研發長賴信志教授指出，該校去年由資訊暨設計學院，成立「合頂石課程專題製作與成果展示基地」，為師生打造完善的硬體環境，讓學生的畢業專題不論是研究大數據、智慧物聯網還是深度學習，都可以用高階設備進行模型開發與分析。