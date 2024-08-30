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大雷雨警戒／國家警報響！高屏等「5縣市」注意　雷雨開轟中南部

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日台灣各地有局部大雨發生的機率，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾外出注意安全。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
▲今日台灣各地有局部大雨發生的機率，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾外出注意安全。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
午後對流發展旺盛，今（30）日台灣各地有局部大雨發生的機率，天色陰暗烏雲密佈，雷聲不斷轟隆作響，暴雨來得又快又急。中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，並對台中市太平區、屏東縣內埔鄉、瑪家鄉發布山區暴雨災防告警，提醒民眾外出注意安全，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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⚠️大雷雨警戒範圍（更新時間15:40）

🟡14:37發布：臺中市、南投縣、彰化縣（持續到15:30）

📍臺中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

📍彰化縣：彰化市、芬園鄉

📍南投縣：草屯鎮、國姓鄉

🟡14:47發布：高雄市、屏東縣（持續到15:45）

📍高雄市：三民區、新興區、苓雅區、前鎮區、鳳山區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區

📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉

🟡15:35發布：新竹縣、苗栗縣（持續到16:30

📍新竹縣：竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

📍苗栗縣：南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

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