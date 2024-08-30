蕭敬騰10月回台補辦婚宴！羅志祥曝「沒收到喜帖」：可能不會到場

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▲羅志祥（右）、婁峻碩（左）一起擔任選秀節目《SCOOL》的導師。（圖／記者朱祖儀攝）

男團選秀節目《SCOOL》9月即將開播，今（30）日曝光韓國超強導師陣容，不只有SUPER JUNIOR銀赫、GFRIEND YUJU及舞蹈指導崔容俊、FTISLAND主唱李洪基組成名師「四大金剛」，更邀請到SUPER JUNIOR利特擔任主持人，5人將與羅志祥、婁峻碩兩大男神夢幻聯動。而今日羅志祥和婁峻碩一同出席記者會，分享節目內幕，由於選秀總決賽可能一路到11月，羅志祥透露，屆時可能沒辦法參加蕭敬騰的婚禮，也說目前還沒收到對方的喜帖。《SCOOL》今日舉辦發布記者會，記者會上邀請到兩大男神導師羅志祥、婁峻碩到場造勢，並一口氣公布大家期待已久的韓籍導師及主持人陣容，名單一揭曉堪稱現今韓流巨星大集合，當中包括SUPER JUNIOR銀赫、GFRIEND YUJU、男團御用舞蹈老師崔容俊、FTISLAND主唱李洪基分別擔任主要導師及舞蹈、歌唱指導，而SUPER JUNIOR的隊長利特更應邀擔任主持人，再搭配羅志祥、婁峻碩兩位導師，根本讓節目成為台韓男神陣線聯盟，而唯一的女生導師Yuju則成了萬綠叢中一點紅。羅志祥今日受訪透露，自己在節目裡算是嚴格，韓國導師部分則是李洪基較為嚴格，因為他們覺得對每個選手都有責任，屆時導師會和觀眾一起投票，選出適合的選手，也希望透過嚴厲的方式，讓學員知道這個節目不是開玩笑，如果表現不好，後續就不要再進行了，不要覺得來參加節目就有機會出道。婁峻碩則說，自己比較重視饒舌的部分，這次選秀有很多練習生想要成為男團的饒舌擔當，因此他會嚴格看待這個部分。婁峻碩透露，除了和選手之間需要磨合，和韓國導師現在也還在培養默契，前幾次錄製都還在溝通，每次講話都要透過翻譯，連聊天也要翻譯幫忙，需要花一段時間熟悉這個溝通方式。羅志祥則認為，兩邊文化也不同，在選秀部分有不同的標準和想法，要如何去平衡也是一個重點，中間討論過程很辛苦，不過後來發現雙方可以透過日文溝通，現在已經順暢很多，「但尷尬的就是婁峻碩了」，原來婁峻碩的韓文和日文都不通順，因此和韓國導師之間還需要繼續尋求更好的溝通方式。蕭敬騰去年6月向經紀人女友Summer求婚，當時許多星友都在現場，也包括羅志祥在內。由於蕭敬騰將在10月回台補辦婚禮，羅志祥被問到是否會參加，他表示當時應該還在韓國錄影，不確定是否可以參加，目前也還沒有收到喜帖。至於要包多少錢？他沒有正面回應，表示目前還在顧選秀節目，要看評審和選手的狀況，是否能讓他放心，目前還沒放心，因此無法決定要包多少，也說「獻上滿滿祝福比較重要，數字不是很重要。」