飯店buffet瘋了！459元十二廚吃到飽、抽20萬元按摩椅　規則公開

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▲單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，獎品包含價值近20萬元的按摩椅。（圖／寒舍集團提供）

▲寒舍生活APP上，今日也能以558元，購得寒舍艾美酒店「探索廚房平日自助午餐券」。(圖／寒舍艾美提供)

活動日期 ：2024年9月1日至9月30日

：2024年9月1日至9月30日 第一重 ：「美食滿額抽大獎」至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張，獎品包含JOHNSON電動按摩椅、席夢思床墊及飯店住宿券。可重複參加活動。

：「美食滿額抽大獎」至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張，獎品包含JOHNSON電動按摩椅、席夢思床墊及飯店住宿券。可重複參加活動。

第二重 ：「臉書按讚留言抽大獎」至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐或寒居酒店的官方臉書粉絲團，參加「歡慶APP三歲生日」活動，就有機會抽中飯店住宿券。

：「臉書按讚留言抽大獎」至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐或寒居酒店的官方臉書粉絲團，參加「歡慶APP三歲生日」活動，就有機會抽中飯店住宿券。

第三重：「3折餐券」9月11日下午3點於寒舍生活APP及寒舍官方線上購物網站準時開賣，限量張數，賣完為止。

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

會員人數突破10萬大關的「寒舍生活APP」，即將迎接三歲生日，寒舍集團特於9月1日至9月30日隆重推出「APP三週年慶典」歡慶三重奏活動，第一重祭出「美食滿額抽大獎」，凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3,000元以上，即可參加抽獎，最大獎價值高達近20萬元的按摩椅。第二重為參加「歡慶APP三歲生日」臉書活動，就有機會獲得住宿券。第三重則是限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，459元就能吃到十二廚自助餐廳。寒舍集團，歡慶官方APP滿三週年，特別為饕客們設計「美食滿額抽大獎」，盡情享受美味佳餚之後，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張，、頂級席夢思「奇境系列」床墊，價值14萬4000元，以及寒舍集團四家飯店住宿券，最高價值達2萬5千元。會員還可重複參加活動。每年總引起搶購的「3折餐券」活動今年同樣有，，也有寒舍艾美酒店的，另有下殺至224元的寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」以及「川薈重慶水煮嫩肥牛」422元。此外，更加碼祭出「寒沐雙人湯屋券」史上破盤價7折只要1,750元。限量張數，賣完為止，購買前記得先下載「寒舍生活APP」，此外，現在成為新會員再送100元。「歡慶APP三歲生日」還有臉書活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚分享貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組住宿券獎品，尊榮入住體驗寒舍之旅。另外，漢來美食旗下的「來美食APP」會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券等。另外，8月底前所有會員也別忘記領取2萬份的「漢來海港88折優惠券」，還有兩天可領。