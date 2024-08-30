應曉薇喊「錢很重要」！昔戲劇片段被瘋傳　議員卓冠廷也留言暗譙

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▲應曉薇飾演的女主角「于薇」無情的諷刺男主角：「人在社會討生活，錢本來就是很重要的事！」該片段引發鄉民們爆笑，表示太貼合現在的事件。（圖／Threads）

▲應曉薇曾自稱「監獄教誨師」，如今卻自我打臉，被民眾狂酸：「最該教誨的就是妳自己」（圖／Threads）

▲民進黨議員卓冠廷也藉機狂酸：「原來小薇一直沒有變？」。（圖／Threads）

▲不只「錢本來就是很重要的事！」的台詞，該影片整段都相當經典。（圖／Threads）

台北市議員應曉薇，日前因疑似收受威京集團主席沈慶京所提供的4700萬元「公關費」，涉嫌貪污、收賄等罪名被台北地檢署提告，今（30）日一早收押禁見。事件曝光後，從演員轉型成政治人物的應曉薇，以往所拍攝的電視劇也被大量鄉民們挖出玩梗，其中一段超貼近應曉薇疑似收賄的「愛錢」劇情，也在網路上瘋傳，連議員卓冠廷也忍不住留言暗譙。今早，應曉薇被北檢收押後，有鄉民在Threads上PO出一段應曉薇早年所拍攝電視劇《薔薇》的片段玩梗，寫下：「當檢察官發現應曉薇疑收沈慶京4500萬賄賂時」，並配上一段應曉薇飾演的女主角「于薇」，與男主角因錢對峙的畫面。男主角先是問她：「妳是不是已經習慣了賺那種錢」，應曉薇在劇中態度不屑的回答：「大概是吧」，當男主角痛心的表示：「小薇，你變了」，沒想到應曉薇再次輕蔑的反嗆：「人在社會討生活，錢本來就是很重要的事！」還嘲諷男主角難道不知道嗎。該片段遭挖出後被瘋狂轉發，竟然符合現今應曉薇疑似收受賄賂的狀況，讓不少鄉民們大笑留言：「到底是誰這麼厲害挖到這一集啦」、「也太搞笑根本本色出演」、「這個編劇是預言家吧快笑死」，連民進黨議員卓冠廷也藉機留言狂酸：「原來小薇一直沒有變？」過去曾擔任監獄志工的應曉薇以往作為「監獄教誨師」的受訪畫面也被扒，引來不少民眾群嘲：「最該教誨的就是妳自己」、「正好，當過監獄教誨師也算是提早適應監獄新生活了！」今年59歲的應曉薇其實才加入政壇14年，早年間以演員的身份活躍在大眾視野的她，不僅是當年紅極一時的「花系列」電視劇的招牌女演員之一，前後還出演過無數台視、中視的電視劇，直到2010年才投身政壇。不過，應曉薇的政治之路遠不如演藝事業平穩，從政後曾因提出以冷水驅遊民、學歷造假、涉嫌賄選引起不小的社會爭議，如今再出「京華城弊案」一事，也讓社會大眾相當傻眼。