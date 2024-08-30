特企／《2.5次元的誘惑　天使們的舞台》團隊專訪　上市倒數中　

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由集英社同名原作漫畫的動畫改編、日商艾鳴開發、大宇資訊負責台港澳發行的《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》，將於9月3日在台港澳推出，在9月2日晚間開放預先下載。並且於今（23）日獨家公開和日本原廠製作團隊的專訪內容，包含製作人・竹內正彥、監製・田中響及 Aiming 海外事業部總監・小村益民，希望可以讓各位玩家更瞭解本作的開發理念。Q：『2.5次元的誘惑 天使們的舞台』是一款怎麼樣的遊戲呢?A：這是一款以動畫『2.5次元的誘惑』為主題的cosplay戰鬥RPG遊戲。許多人可能不清楚用cosplay進行戰鬥是什麼意思，它不同於一般RPG中常見的使用劍和魔法對敵人造成傷害，而是透過扮演的角色擺出各種姿勢，來吸引敵方COSER和攝影師的戰鬥方式。即使是不熟悉『2.5次元的誘惑』的人也可以享受追體驗動畫故事，以及遊戲原創故事中描繪的真由梨老師的過去，這一篇被稱為「2.5次元的愛情」。動畫中出現的角色也會出現在遊戲中，您可以與每個角色進行對話（交談）並加深交流。透過這些交談，您可以發現各種不為人知的角色新魅力，所以請嘗試去發掘。Q：本作的開發契機，『2.5次元的誘惑 天使們的舞台』企劃是怎麼開始的呢?A：「Aiming非常認真製作美少女角色遊戲」是這個案件的初始概念。在認真製作的開發過程中，我們專注於各個方面的研究和開發，包括3D模型的光影效果、服裝材質的質感、衣服的皺褶等。特別是頭髮的豐滿度、人體骨骼的再現以及頭髮與服裝的物理計算上進行了深入研究，並成功在本次遊戲中實現了這些效果，我們精心製作了每一個細節，請務必好好享受這款遊戲。Q：本作和其他同為動漫 IP 的遊戲相比有什麼與眾不同的特色或優勢A：最大的特點是在動畫播放期間就開始了遊戲的開發。在大部分情況下，都是在動畫播放後才開始開發遊戲，同時開發從時間表等角度來看，難度非常高。儘管如此，我們相信這部作品的魅力，並且一直與動畫製作方合作前進，我認為我們已經最大限度地發揮了《2.5次元的誘惑》這部作品的魅力，因此請務必體驗動畫×遊戲所創造出的新型直播服務。Q：開發製作『2.5次元的誘惑 天使們的舞台』中遇到的最大挑戰？A：在Aiming開發的早期作品中，我們曾經對創造角色的真實生活裡的世界觀和角色的表現，感到相當辛苦。例如，在主畫面上，我們採用了全動作捕捉技術來實現角色更自然真實的動作，而在戰鬥場景中，我們努力利用cosplay的擺姿來充分表達角色的「可愛」特質。Q：最希望玩家體驗的遊戲特色，希望透過那些方面表現出來呢?A：以cosplay為核心的原作世界觀中，我們在遊戲中最大化了戀愛喜劇、體育競技和宅文化的元素，如果玩家能盡情享受並感受到共鳴，我們會非常高興。Q：最後，請各位留下想對台灣玩家說的話吧！A：這是一部由日本遊戲公司Aiming開發的作品，它展現了文化中極為重要的一環『動畫』。我們非常高興能由台灣頂尖遊戲公司SSG向眾多粉絲進行發行，無論是喜歡原作和動畫的粉絲，還是其他玩家，我們將在發行後也繼續全力開發，希望我們的遊戲能觸動更多用戶的心，敬請大家多多支持！跨越次元，與你相遇！立刻下載《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》為你跨次元的喜歡！用盡全力應援！想知道更多遊戲相關訊息，請關注《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》的Facebook官方粉絲團！