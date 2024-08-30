賀錦麗獲提名後首專訪　川普嘲「語無倫次又悶」：根本不像領導人

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▲共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則嘲諷賀錦麗「語無論次」，痛批賀錦麗根本不像一個領導人。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）29日接受《CNN》專訪，這是賀錦麗獲得民主黨提名參選後，首度深度媒體專訪，賀錦麗侃侃而談自己的價值觀以及政策，而共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則嘲諷賀錦麗「語無論次」，更以全大寫的「悶！（BORING）」總結賀錦麗的表現，痛批賀錦麗根本不像一個領導人。賀錦麗在訪談中替自己在水力壓裂採油等政策的立場轉彎辯護，強調個人「價值觀沒有改變」。賀錦麗也承諾當選後會任命一位共和黨人入閣，被問到若成功勝選，入主白宮後第一天要做什麼，賀錦麗則回答首要任務是強化美國中產階級。在賀錦麗專訪播出的同時，川普正在威斯康辛州舉行造勢活動，川普在台上也十分關注賀錦麗專訪的表現，川普對台下觀眾批評賀錦麗「根本不像一個領導人」、「沒有總統的氣派」，川普還質疑賀錦麗是否能夠與中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩進行對話談判，「我們走著瞧吧」。而在專訪結束後，川普也在個人社群網路平台以一個全大寫的「悶！（BORING）」總結賀錦麗的表現。事實上早在專訪前，川普就火力全開抨擊賀錦麗，認為她與副手華茲（Tim Walz）聯合受訪是享受不當的優勢，並質疑《CNN》主播巴什（Dana Bash）在提問時會非常「軟弱」。川普還說自己期待與賀錦麗同台辯論，向大眾「揭發她是一個騙子」。《衛報》分析賀錦麗在專訪的表現，認為總體來說算是十分正常，並未失言，但也不出彩。尤其在被問到關於水力壓裂採油以及其他政策議題上的立場轉變時，賀錦麗的辯護顯得無力，她說自己「價值觀沒有改變」，潛台詞似乎是說，政策立場的調整或模糊處理，就是為了爭取贏得搖擺州選民。《衛報》報導結論，賀錦麗表現四平八穩，但是觀眾可能會發現很難分辨賀錦麗與拜登政府有何不同。