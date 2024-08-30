中秋送禮之戰！貴婦超市開賣「四角西瓜」　單顆8千元全台秒完售

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▲「日本香川四角西瓜」，限定大葉店、台北101店販售，僅有個位數的貨量，雖單顆售價7999元，不過開賣不到7天立即完售。（圖／業者提供）

▲Mia C'bon除了引進精品級的四角西瓜外，也提供高達18種傳統中秋糕餅禮盒可選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Mia C'bon即日起至9月17日，單筆消費滿2000送圍裙。（圖／業者提供）

▲中秋節量販大潤發再度端出巨無霸蛋黃酥，8吋大小比一般蛋黃酥整整大上50倍。（圖／記者黃韻文攝）

迎接中秋節（9月17日）即將到來，各大通路搶攻中秋節禮品商機，大顯身手推出少見的限定商品，除了大潤發開賣「50倍大」的巨無霸蛋黃酥外，貴婦超市Mia C'bon也推出超吸睛商品「日本香川四角西瓜」，單顆售價7999元，全台僅有個位數的貨量，且開賣不到7天內秒完售。中秋節各大品牌大顯身手，Mia C'bon推出「日本香川四角西瓜」，限定大葉店、台北101店販售，僅有個位數的貨量，雖單顆售價7999元，不過開賣不到7天立即完售，目前門市架上已經買不到稀少的四角西瓜。不過，Mia C'bon除了引進精品級的四角西瓜外，也提供高達18種傳統中秋糕餅禮盒可選擇，有蛋黃酥、干貝酥等鹹甜口味的禮盒，適合闔家齊聚享用；也有水果製成的香甜滋味，能吃出滿心甜蜜，意味著未來順心順利，能自用也適合商業致贈。推薦江義隆干貝酥禮盒6入一盒750元，禮盒附提把，輕巧卻不失大方氣度，豪邁地放入一整顆干貝，再用XO醬熬製，封存干貝的鮮甜於餅皮中，輕嚐一口就能感受頂級滋味；台中犂記小巧台廣綜合禮盒內含四種口味/720元，台廣合璧各有擅長，與陳允宝泉經典禮盒／655元相同，有著傳承超過一世紀的製餅工藝，適合展現對師長或老者的關懷之愛。超強人氣的微熱山丘禮盒Mia C'bon今年依舊熱賣中，有鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅，各3入/850元以及經典的鳳梨酥15入／750元，禮盒隨贈可愛提袋，一直都是年輕族群好友之間的送禮首選；世界麵包大賽冠軍的吳寶春與王鵬傑雙冠王禮盒，內有鳳梨酥與草莓酥，各6入／620元。Mia C'bon即日起至9月17日，單筆消費滿1000送100現金折價券；9月3日前消費滿888贈Mia C'bon限定版醬油碟；9月4日至9月17日消費滿888送隔熱墊、滿1200送隔熱手套、滿2000送圍裙，想收集整套Mia C'bon廚房單品趁現在。此外，量販大潤發再度端出巨無霸蛋黃酥，8吋大小比一般蛋黃酥整整大上50倍，整顆重量高達3.7公斤，內餡用掉53顆鹹蛋黃，單顆預購價2200元。大潤發表示，每年中秋檔期都賣出超過40萬顆蛋黃酥，今年再度推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間。內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元。另外還有5吋超霸蛋黃酥，大約是10倍放大，原價399元、預購價365元。