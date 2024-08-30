李奧納多吃一餐「豪撒177萬小費」太大方！服務生收到當場哭了

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▲49歲李奧納多（左）近來和女友維多利亞（右）到處旅遊。（圖／美聯社／達志影像、維多利亞伽里蒂Instagram）

49歲好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）外型帥氣、演技精湛，演藝成績非常優異，也爆出他的身價高達3億美元（約新台幣96億元）。而他近來還傳出，他在法國旅遊時，在一間高級餐廳用餐後，給了服務生高達5萬歐元（約新台幣177萬元）的天價小費，而該名服務生收到錢後，還忍不住落淚，且傳出當時李奧納多拿出來付款的是一張白色沒有寫銀行名稱的神祕信用卡。據法國媒體《CNEWS》報導，知名主持人班傑明（Benjamin Castaldi）在節目《卡斯塔迪喚醒法國》中透露，他先前在法國南部一間高級餐廳巧遇李奧納多，當時對方和朋友一同用餐，一共15人。而他們用餐結束後，班傑明發現服務生正在哭，眼睛裡面都是淚水，原來是因為李奧納多給了服務生高達5萬歐元的驚人小費。班傑明強調，「這件事是真的，我親眼所見！這筆小費是5萬歐元，他有一張我們永遠不會有的信用卡，是白色的卡片，沒有銀行名稱，也沒有名字，只要使用那張卡片，你想花多少錢就花多少！」而李奧納多現在也帶著名模女友維多利亞（Vittoria Ceretti）到處度假，法國、非洲、義大利和巴西等地都有看到他們的身影。據了解，李奧納多的身價高達3億美元，而他1990年代接拍廣告後，一直在演藝圈打拚，打出知名度後，在好萊塢的片酬一直都是前段班，先前接拍導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的電影《花月殺手》，片酬高達4000萬美元（約新台幣12.7億元），佔了電影成本2億美元（約新台幣63.9億元）的五分之一，這也創下2人合作至今最高片酬紀錄。