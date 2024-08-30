特企／維持同樣水準！美國非投等債「00945B」第三次配息0.102元

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千呼萬喚始出來! 台灣第一檔月配美國非投等債ETF「00945B」第三次配息正式出爐，8/30公告配息金額為每單位0.102元，維持跟前兩次同樣的水準，年化配息率達8%，每月穩定的現金流，成為現今債券ETF中炙手可熱的明星商品。00945B在8/29的收益平準金達0.1338元，已經超過前兩次配息的金額0.102元，正是 00945B能夠發出同樣的配息金額的底氣來源。以8/30的收盤價15.15元來看，00945B的價位仍然親民，若想領到本次股息，9/18日前為最後買進日，凱基公布除息交易日為9/19，預計在10/16發放收益。早點購入除了可享有較低股價之外，也可提前部署預防性降息，畢竟美國聯準會日前已放出風聲，預估會在九月降息。按照過往紀錄，若發生降息的話，債券殖利率會下跌，價格上升，屆時再買債券ETF恐會買貴。當降息循環來臨，是時候將目光從股市移往債市，尤其之前美股大動盪，連帶讓台股波動不斷，同樣都是月配息的ETF，我們以兩檔股票型來比較，分別是00939及00940。00939的前兩次配息金額為0.063元跟0.06元，加起來年化配息率才0.85%;至於00940的前兩次股息都是0.05元，加起來年化配息率才1.02%。而00945B三次配息都是0.102元，跟兩檔加總差不多，也代表現階段股市不太穩定，買進股票型ETF恐會讓你價差跟配息落得兩頭空。當然不是不能買股票，最好的方式還是要做資產配置，股票+債券的組合，能夠分散風險，例如:部分台股加上部分美債，既不會把錢都集中在同個國家、市場，也能一個月賺取兩份被動收入，不僅穩定保本，更有機會積極搶攻，獲取資本利得。「00945B」有著親民好入手的價位，在降息氛圍濃厚的時刻，提早完成部署債券，讓小資族辛苦賺取投入的每一分錢，皆能幫自己創造超穩現金流。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險