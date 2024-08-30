川普選前出新書！稱與蒲亭有默契　警告祖克柏「敢介選就關到老」

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將於9月出版新書《拯救美國》（Save America），在最新曝光的內文當中提及，川普在2020年大選期間曾警告Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）若膽敢介入選舉就等著「在監獄中度過餘生」，還說自己和俄羅斯總統蒲亭有默契、處得來。美媒《Politico》提到前總統川普已經多次指責Meta執行長祖克柏干預上屆總統大選，而在他將於9月3日發行的新書當中，川普又公開幾張自己擔任總統時期在白宮與祖克柏的合照，並稱祖克柏會偕妻子到白宮與川普共進晚餐；但書中也稱祖克柏會表現得很友善，「背地裡卻密謀以捐款方式裝設投票『鎖箱』（Lock Boxes）來發動反對我的真正陰謀」。川普在新書中還稱正在「密切關注」祖克柏，警告他如果這次大選「又做了任何違法的事，他將在監獄中度過餘生，其他膽敢在2024年總統大選舞弊的人也會如此」；對此，Meta未回應置評請求。祖克柏夫婦於2020年選舉期間，曾為美國全國選舉基礎設施進行高達 4.2 億美元的捐款，這筆金額被川普多次指責是祖克柏進行選舉舞弊的入門磚；今年祖克柏則表示，不會在大選前為選舉基礎建設提供類似的捐款了，但他也強調自己不願讓捐款陷入兩黨之間的輿論工具。報導指出，共和黨人包含川普在內多次批評Meta旗下的臉書等平台，在2020大選期間多次阻止可能不利拜登選情的消息在平台上傳播，其中最受矚目的就是拜登兒子的相關醜聞，聯邦調查局當時則警告，相關報導可能是俄羅斯精心策劃用來影響美國總統大選的一部分。川普的新書《拯救美國》是一本以照片影像為主的圖冊，預計於9月3日發行，售價為99美元，另外還有川普簽名版，售價則提升至499美元。內容包含多張川普與政商名流合影，也有今年在賓州受到槍擊的數張經典相片，其中有川普在白宮與祖克柏未註明日期的合影，也有與北韓領導人金正恩的合照，川普在該照片寫下彼此在有限時間內達到一定程度的理解。而在與俄羅斯總統蒲亭的合影當中，川普稱讚對方是強人，並說彼此相當有默契，也相處得很好；另一張川普夫婦與中國國家主席習近平夫婦的4人合照中，川普也提到，「我與中國關係良好。」