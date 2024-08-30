迎中秋大啖月餅烤肉配啤酒 65歲男子血糖飆到380送醫

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迎接中秋節，一般人會應景的烤肉吃月餅。台中市65歲王先生因為遠嫁美國的女兒一家人返國探親，大家提前烤肉吃月餅。王先生一開心就忘了自己是糖尿病患者，烤肉搭著啤酒一串串吃，飯後又貪嘴吃了蛋黃積和綠豆椪，後果是翌日起床口乾舌燥、視力模糊，緊急送醫掛急診，飯前血糖飆高到380mg/dL，幾近正常值的4倍。台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，王先生有10年第二型糖尿病病史，但因自律甚嚴，病情控制得當。所以那天，王先生到醫院掛急診，一檢查飯前血糖飆到380，三酸甘油酯也超過1500mg/dl，讓他很意外。一問之下，才知道王先生是因為與女兒一家人團聚太開心，一不小心就吃多了，緊急收住院治療，經注射胰島素與口服藥物治療，一周後康復出院。林建良醫師指出，月餅跟烤肉幾乎是每年中秋節必備應景美食，其中月餅因屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後，會導致血糖急劇上升；至於烤肉高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險。林醫師提醒，想要健康平安過中秋，民眾可以選擇低糖月餅淺嚐，烤肉時可搭配低鹽醬料、攝取高纖維質的蔬菜並控制食量。另糖友可選擇專為糖尿病患者設計的無糖月餅、適度運動、隨時監測血糖，如大吃大喝後突然出現如口渴、疲勞和視力模糊等症狀應該立即就醫，避免因血糖急速飆高併發糖尿病高血醣高滲透壓危證（HHS）或中風、心肌梗塞等疾病風險。