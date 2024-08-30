超萌！北市動物園企鵝館迎來嬰兒潮　成功人工孵化7隻黑腳企鵝

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▲台北市動物園五隻企鵝寶寶一個多月前還只有手掌大小。（圖／台北市動物園）

▲有五隻未滿兩個月大的黑腳企鵝寶寶還住在後場，但是也已經漸漸從灰色絨毛換成防水的羽毛。（圖／台北市動物園）

▲台北市動物園「Cool酷節能屋」在今(2024)年下旬將推出兩項新展示。（圖／台北市動物園）

2024年台北市立動物園的企鵝館迎來嬰兒潮！為了提高企鵝雛鳥的育成率，動物園透過人工孵化技術，陸續孵出了7隻黑腳企鵝(African Penguin)。目前有兩隻已經換毛完成，和企鵝群一起在池裡快樂悠遊。另外還有5隻黑腳企鵝寶寶仍由保育員細心哺育著，期待牠們快快長大，一起成為呼籲海洋保育的大使。動物園今年暑假透過與寶工實業合作，以STEAM科學玩具於動物園規劃企鵝營隊，讓參與者了解日常生活的節能減碳，也能對黑腳企鵝保育貢獻心力。台北市立動物園園長諶亦聰表示，動物園內照養著國王企鵝和黑腳企鵝，黑腳企鵝被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，為了提高企鵝雛鳥的育成率，今(2024)年透過人工孵化技術，讓黑腳企鵝家族新增7小福！臺北市立動物園的黑腳企鵝家族已繁殖到第三代，今年出生的7隻企鵝寶寶的爸媽是來自上野恩賜公園和園內原有黑腳企鵝配對的後代。企鵝寶寶由保育員代理哺育，大約三個月大時在判斷牠們的游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會開始讓牠們融入大家族群體。台北市立動物園表示，目前已經有兩隻企鵝寶寶在活動場活動，雖然保暖的灰絨毛已經換下來，變成貼身的灰黑色羽毛，遊客仔細觀察還是可以發現牠們和成體有些不同，最大的差別在於亞成體的頭部仍然呈現深色、斑塊不明顯的樣貌，在活動場中還有兩隻去年出生的企鵝也還沒完全轉大人，維持著亞成鳥的外貌！動物園透過這次企鵝寶寶們可愛的萌樣亮相，邀請大家一起來認識企鵝生態、危機與保育工作，並藉由園區內以日常生活節能為主題的「Cool酷節能屋」展示，希望遊客能從珍愛動物、到發願以行動來支持動物生態保育。寶工實業本次響應動物園從節能教育到動物保育教育，參與動物認養計畫提供企鵝造型的STEAM科學玩具，共同辦理「企鵝保育X節能減碳體驗營隊」讓小朋友從手作組裝太陽能企鵝玩具，來認識氣候變遷下的企鵝保育。台北市立動物園不僅是救傷野生動物的現代方舟，同時是推動環境教育的重要場域，在2050全球淨零排放的目標下，動物園內運用屋頂設置太陽能板供應局部區域的用電，收集屋頂及山坡雨水貯蓄雨水再利用於園區水池、澆灌及沖廁使用，收集草食動物糞便與動物食餘枝葉，製作為腐熟有機質資材，運用在園內種植動物們的可食地景蔬菜，降低園內動物食材運送的碳足跡。「Cool酷節能屋」在今(2024)年年初推出「動物世界節能趣」新展，預計於10月將再推出「動物園綠色拼圖」及「綠色小旅行」展示，透過與個人生活緊密連結的創意展示，一起在動物園學習淨零排放，台北市動物園也邀請大家在10月動物園110周年園慶時，再次來到動物園「Cool酷節能屋」與我們分享節能減碳的綠色生活行動。