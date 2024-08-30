老少配始祖莉莉驚傳病逝！當年與小33歲男友「嬤孫戀」轟動全台

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▲兩人日前登上分析面相、星座與感情的綜藝節目時，莉莉相當專注地聽老師分析，而小鄭在聊到害羞的部分也會靦腆幸福的低頭傻笑。（圖／東森綜合台 youtube）

▲熱戀中的小鄭、莉莉還曾在東森綜合台的綜藝《開運鑑定團》中高調放閃。（圖／東森綜合台 youtube）

台灣老少配始祖的小鄭、莉莉，即使相差33歲依然熱戀、墜入愛河，雖然兩人最後以分手收場，但「嬤孫戀」也在當時轟動全台。時隔多年，沒想到女方莉莉卻在今（30）日傳出早在本月26日就已經過世的消息，她因多重器官衰竭最終不治離世，享壽73歲，回顧莉莉的一生，情史也是相當轟轟烈烈。據悉，當年51歲莉莉在第一任丈夫離世後，獨自於新北市經營卡拉OK店，並撫養3個女兒，當年才剛滿18歲的小鄭到莉莉所經營的卡拉OK店打工，兩人才得以結識、相戀。戀情曝光後，兩人不僅遭到男方父母的強力反對，連莉莉的3個女兒也無法諒解，將她趕出家門。最後，她只好和同樣為愛離家出走的小鄭擠在卡拉OK店的出租房中。小鄭父母見兒子態度十分強硬而相當氣憤，曾揚言要斷絕親子關係外還報警處理，不僅如此小鄭父母更是上節目將兩人的戀情昭告天下，才讓小鄭、莉莉這對「嬤孫戀」公之於眾。不過，這場轟轟烈烈的「世紀之戀」僅維持一年，最終以小鄭前去當兵、莉莉搬往彰化告吹。分手後莉莉再嫁「年下男」，嫁給當時年僅31歲的泰勞庫安，不過最後仍以離婚收場。回憶起與小鄭短暫的忘年戀，莉莉也坦言，他對自己非常的好，如果還能重來，仍然想跟小鄭交往。莉莉近年來因中風的緣故，卡拉OK店也終止營業，搬到新北療養身體，沒想到本月月初，她又因罹患肺炎入院治療。才短短不過兩週的時間，莉莉病情不斷惡化，最終在26日宣告不治遺憾離世，享壽73歲。目前她的後事由女兒及親眷家屬低調操辦，不願聲張的莉莉家屬們也準備靜靜的陪她走完最後一程。