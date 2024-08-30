徐若瑄突PO黑白合照！悲喊一路好走　痛失5至親心聲曝：很捨不得

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄（右）和三舅（左）感情很好，她親暱地靠在對方深上。（圖／徐若瑄IG）

女星徐若瑄和家人的感情非常好，先前表妹夫因為車禍去世，她特別寫歌悼念對方。近來她又痛失心愛的三舅，她忍不住難過發文，細數近年來包括三舅在內，已經有5名家人離開了，雖然這是人生必經的過程，她也在慢慢學會釋懷、理解，不過還是覺得很捨不得。不少粉絲紛紛安慰，「節哀，以後會有機會相見的」、「他們只是先走一步，加油！」徐若瑄昨（29）日在IG上傳一張和三舅的黑白合照，表示「R.I.P.，三舅一路好走」，透露這是人生的必經過程，隨著年齡的增長、幾次離別，她陸續送走了外婆、姨婆、爸爸和表妹夫，「雖然讓我慢慢地學會釋懷、理解、看開，但還是會很，捨不得…。」字裡行間都可以看到她對親人的感情，以及生離死別的難過不捨。從照片中也看到，她和三舅的關係非常親暱，她一身休閒打扮，雙手搭在對方的肩膀上，頭也直接依偎在對方身上，露出甜美的笑容，而三舅穿著格子襯衫搭配西裝褲，對著鏡頭比YA，和徐若瑄對比看起來比較正式，不過仍可以看出2人的好感情。不少粉絲安慰道，「人生最重要的課題莫過於此，沒有什麼事比生死更大的。想著有一天大家會再遠方再見面的。V姐～把思念都發出來就不遺憾了」、「節哀，祂們會永遠活在我們心中」、「肯定的，但都在心中」、「節哀，真的很捨不得」、「你自己要多保重。」徐若瑄近年來陸續送走5名親人，她也將思念化成音樂的力量，先前擔任電影《孤味》監製時，就提到想寫一首歌送給爸爸，因為爸爸愛唱台語歌，最後她用台語創作歌曲〈別人的〉送給爸爸，將所有的思念都寄託在歌曲裡面；表妹夫意外離世，徐若瑄也將對方的大愛寫成歌曲〈烏鴉〉，「把生前你對孩子們的疼愛，用你最愛的音樂方式留下來。」