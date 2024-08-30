超思進口蛋爭議大！監察院糾正5缺失　農業部回應了

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去年全台鬧蛋荒，農業部啟動專案進口雞蛋，卻遭質疑超思公司在進口合約、保存期限、流向、銷毀均存在問題。對此，監察院通過糾正農業部，今（30）日提出5大缺失，農業部則表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。2013年全台鬧蛋荒，民眾恐慌心態造成了搶購潮，雞蛋批發價飆高引發民怨，農業部因此啟動專案進口雞蛋，不過進口蛋商「超思」公司卻屢遭質疑，無論在進口合約、保存期限、流向、銷毀均存在問題。對此，監察院將針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫，爆發超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，糾正農業部。監委田秋堇、葉大華及蔡崇義說明，案經調閱相關卷證及約詢相關人員後發現，畜產會於111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司(下稱超思)尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購作業；且該會對於超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量。另112年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，違反合約規定；畜產會未確實核對超思所提交易憑證之正確性，逕依超思提供之錯誤單據如數支付款項；農業部疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7,000多萬顆，亦未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，致使5,429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計新臺幣9,130萬元農業部指出，監察院所提之各項行政瑕疵，農業部將積極改正。在督導方面，未來會持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業之規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員之法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。在市場資訊掌握方面，未來農業部仍會繼續精進蛋雞產業調查方法，以即早掌握產銷資訊。此外，農業部先前已將行政調查報告移請檢調單位調查，對於監察院今日所提移請檢調單位調查之案件，也會積極配合檢調單位的司法調查，以期盡早釐清相關爭議。