小粉紅踢到鐵板！國際射擊賽「搶台灣國旗」　中國選手遭取消資格

韓國公開賽／連續爆冷剋世界強敵！林俊易、李佳豪4強演台灣內戰

記者廖聿偉/綜合報導

▲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易爆冷擊敗丹麥Anders Antonsen，四強賽上演台灣內戰。（圖／資料照，中華民國羽球協會提供）
▲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易爆冷擊敗丹麥Anders Antonsen，四強賽上演台灣內戰。（圖／資料照，中華民國羽球協會提供）
台灣選手將在超級500系列南韓公開賽男單4強將上演「寶島內戰」。我國「左手重砲」林俊易在8強賽以21：13、17：21、21：19，爆冷擊敗丹麥Anders Antonsen。另外，李佳豪則以直落二拍落中國好手李詩灃。

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Anders Antonsen世界排名第6，實力堅強，且雙方前2次交手，林俊易都敗下陣來，不過此戰成功復仇。林俊易在首局中段發動猛攻，在9：8領先時，拉出一波10：3的攻勢，並取得多達8個局末點，率先開胡。

第二局Antonsen展開反撲，開局就連拿4分，並在此局後段取得19：12的大幅領先，順利扳回一城。

關鍵第三局戰況膠著，林俊易在15：17落後時急起直追，並在19平時連拿2分，終結比賽，快意殺進4強。

▲李佳豪。（圖／資料照，高雄羽球大師賽提供）
▲李佳豪直落二獲勝，挺進四強。（圖／資料照，高雄羽球大師賽提供）
李佳豪擊敗世界第5強敵

李佳豪8強賽對手則是世界排名第5的中國選手李詩灃，雖然李佳豪世界排名僅30，與對手有不小差距，但李佳豪狀況絕佳，最終以21：14、21：18勝出。

男單4強賽上演台灣內戰，林俊易和李佳豪過去三度過招，林俊易拿下2勝，稍佔上風。

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