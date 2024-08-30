韓國公開賽／連續爆冷剋世界強敵！林俊易、李佳豪4強演台灣內戰

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▲李佳豪直落二獲勝，挺進四強。（圖／資料照，高雄羽球大師賽提供）

台灣選手將在超級500系列南韓公開賽男單4強將上演「寶島內戰」。Anders Antonsen世界排名第6，實力堅強，且雙方前2次交手，林俊易都敗下陣來，不過此戰成功復仇。林俊易在首局中段發動猛攻，在9：8領先時，拉出一波10：3的攻勢，並取得多達8個局末點，率先開胡。第二局Antonsen展開反撲，開局就連拿4分，並在此局後段取得19：12的大幅領先，順利扳回一城。李佳豪8強賽對手則是世界排名第5的中國選手李詩灃，雖然李佳豪世界排名僅30，與對手有不小差距，但李佳豪狀況絕佳，最終以21：14、21：18勝出。男單4強賽上演台灣內戰，林俊易和李佳豪過去三度過招，林俊易拿下2勝，稍佔上風。