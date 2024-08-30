FB APP變黑色「更新也沒用」！用戶震驚：黑化了　內行瘋猜1原因

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▲除了大票用戶回報臉書APP黑化，也有少數幾人是白化版APP。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

▲臉書粉專「TechNave 中文版」也發文推測，黑化版APP可能是臉書更新的其中一個Bug，或是為了即將發布的iOS 18做準備。（圖／翻攝自臉書）

臉書（Facebook）用戶今（30）日突然發覺，FB APP竟從藍底白字變成黑底藍字，樣式與先前風格截然不同，讓眾人震驚求解「為什麼臉書黑化了？」對此，不少內行人猜測，除了有可能是官方Bug，或許與剛推出的「iOS 18 Beta版」有關，「可能是為iOS 18的即將發布做準備」，但目前官方並未做出回應，也有不少用戶更新完即回復原狀。一名網友今（30）日在臉書社團「爆廢公社」中發文求助，貼文一出，吸引超過1千名網友也回報，「我的也黑了」、「早上看到以為它中毒」、「神話：黑臉書」；相反地，雖然有部分網友表示，更新完APP即變回原先的樣子，但仍有大批用戶回報，更新完仍是黑化版FB，「我的更新也是一樣啊！好奇怪的顏色」、不只如此，社群平台Threads上也有人發問：「我的FB變這樣，是會有什麼特別功能嗎？」底下不少網友猜測，臉書粉專「TechNave 中文版」也發文寫下「是Bug還是iOS 18的預告咧？」內文提到，許多臉書用戶發現APP黑化後，更新完隨即變回原樣，但也有許多用戶多次刪除並重新安裝，臉書APP還是維持黑化模樣，而目前官方並未做出解釋。粉專推測，，也有不少用戶認為，，傳聞是iOS 18變得更加人性化，能讓用戶們自訂應用程式圖示。