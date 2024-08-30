開學了！衛生局提醒慎防腸病毒傳染　持續加強教托育機構查核

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今（30）日全台中小學開學日，高雄市衛生局表示，暑假期間旅遊及不特定對象接觸風險較高，開學後恐迎來新一波的腸病毒流行高峰，呼籲家長、教托育機構應正確洗手預防感染，出現疑似症狀速送醫，落實生病在家休息。依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，113年第34週(8月18日至8月24日)全國健保門急診資料就診人次累計13,701人次(流行閾值:11,000人次)，高雄市累計1,024人次(流行閾值:1,200人次)，顯示目前仍處腸病毒流行期，衛生局提醒，倘家中小孩出現疑似感染腸病毒症狀，請儘速就醫，也請民眾落實個人手部衛生及環境清消，避免腸病毒找上身。高市衛生局指出，目前社區雖以感染克沙奇A型為主，然社區持續有腸病毒EV71型、D68型輕症案例，且腸病毒的傳染力極強，可經由糞口、飛沫及接觸傳染，容易在人口密集、互動密切的場所傳播，尤其教托育機構因學童集中上課，更加提高腸病毒傳播風險。為確保學童健康安全，衛生局提醒，教托育機構應每日以至少500ppm漂白水清潔消毒環境，尤其針對常接觸之物品表面(如門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、教/玩具、遊樂設施等)加強消毒，並加強學童正確勤洗手、生病在家休息等衛教宣導，如符合高雄市腸病毒通報及停課標準，亦應依高雄市公告規定辦理通報及停課事宜，落實確保學童健康。為防範開學後腸病毒疫情升溫，高市衛生局持續加強教托育機構查核，督導學校落實腸病毒防治工作，並透過發放聯絡簿貼紙，加強師生及家長腸病毒防治知能，提醒家長平時亦應落實腸病毒居家照護6招：「返家後先洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「定期以500ppm漂白水消毒環境」、「生病在家休息」、「家中第二小孩做好隔離照護」、「出現疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。高市衛生局提醒，一旦發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至高雄市6家腸病毒重症責任醫院（包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院）治療。