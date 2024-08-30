丁噹爆出「女女戀」！相擁畫面曝光　對象竟是已婚女歌手

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▲丁噹（右）睽違8年再度演唱粵語作品，邀吳若希（左）合唱〈談戀愛〉。（圖／相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹9月21日將帶著「當我們再一起」2024巡迴演唱會於香港麥花臣場館開唱，在公布演唱會時，丁噹就預告，不僅有多首經典K歌加入巡演大合唱清單，還有驚喜送給香港歌迷。現在驚喜終於揭曉，丁噹睽違8年再度演唱粵語作品〈談戀愛〉，還請來「洗腦天后」吳若希Jinny共同合唱，2人更在MV裡面相擁，互動相當親密，吳若希忍不住笑說，「還好我結婚了，不然我會喜歡妳！」丁噹也一搭一唱笑回，「我們為什麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情」，笑翻全場。丁噹最新粵語作品〈談戀愛〉正式上架，這首歌翻唱自她今年初發行新專輯中的冠軍歌曲〈最好不要再遇見你〉，不同於原本的版本，她特別邀請吳若希合唱，兩人能歌又能演，也唱過許多戲劇歌曲，聲線還非常相似，將〈談戀愛〉的閨密之間最真誠的感情唱得扣人心弦。丁噹為了〈談戀愛〉的粵語，在配唱時下足了苦功，她表示因為粵語很多咬字發音位置是不同的，因此製作人會把比較艱難的拍成影片傳給丁噹，讓她能跟影片練發音，達到最後的完美配唱，苦練的結果也獲得歌迷認同。此外，丁噹和吳若希在MV裡飾演閨密互相分享感情的近況，「談」論彼此的「戀愛」觀，現實生活上，兩位女生第一次見面，但性格直爽的兩人一見如故，還大聊感情觀。丁噹說一看到吳若希覺得她好高、腿又美，唱歌很有力量，而吳若希也誇讚丁噹很會唱，自己經歷了很多比賽，也唱了原聲帶，音樂之路跟丁噹很相似，因此很有話聊。MV中兩人是多年好友 ，丁噹飾演感情路一直都不順遂，終於遇到對的人，正想和吳若希分享時，吳若希卻遭逢離婚的低潮期，而「知己」的存在便是可以陪你走過各種高山低谷，給予彼此最真心的祝福，吳若希直呼，「劇情反差感很大，但其實閨密生活無論發生什麼事，都會為對方擔心，也會為對方開心」而丁噹溫柔回應，「沒有人在你身邊，I will」，也讓吳若希感動地說，「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」丁噹將於9月21日到香港開唱，她也將在9月7日16點在黃竹坑香葉道11號，舉辦「當我們再一起」演唱會香港站簽票會。